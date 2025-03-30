「黑潮島嶼」手術戲逼真 黃河拍6小時血漿噴滿臉

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（中央社記者洪素津台北30日電）戲劇「星空下的黑潮島嶼」的手術戲極具張力，其中一場囚犯取子彈的手術戲因場景光源不足，又是近距拍攝手部精細動作，足足拍6小時才完成，演員黃河在這場戲被噴了滿臉血漿。

「星空下的黑潮島嶼」背景聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」運用自身才能，為綠島的醫療、農業及教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。

除了劇中真摯的友情外，預告中還可看到2場高張力的手術戲，演員夏騰宏透過劇組分享，「印象很深的是取子彈的手術戲，這場戲在技術層面上極具挑戰，因為光源不足，導致手術操作變得困難」，而且由於是近距離拍攝，動作必須極為精確，足足拍了6個小時。

黃河回憶這場戲時也說：「在拍攝夏騰宏畫面時，特殊道具的血漿不小心噴到我的臉上，醫生當下就喊說，對，就是這樣，有夠像的，真的動脈破掉就是會把血噴得到處都是。」

黃河提到，在手術橋段中，還要在日語和客語間交換，以及塑造出當時緊張的氣氛，其實很困難且刺激，「還好有醫生顧問與導演在旁邊確認每一個細節符合需求達到標準，讓我在拍攝時很安心。」

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而關於剖腹產的場景，夏騰宏說：「我們花了大量時間練習醫療器材的使用，包括拿刀的角度與切割手勢，力求真實感。此外，劇組準備了大量血漿與道具，使得整個畫面極為逼真，甚至讓我一度懷疑自己是真的在接生，而不是在拍戲。」

「星空下的黑潮島嶼」今天起每週日晚間9時在客家電視、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+播出，每次2集；4月5日起每週六晚間10時在台視播出。（編輯：張雅淨）1140330