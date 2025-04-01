許瑋甯捐獎金鼓勵劇本創作 許願演早餐店老闆娘

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（中央社記者洪素津台北1日電）「拍台北」電影劇本徵選徵件今天開跑，演員許瑋甯捐助10萬元佳作獎金，她深知劇本重要性，希望讓更多優秀電影劇本創作被看見；她分享，近期最想演的角色是早餐店老闆娘。

第17屆「拍台北」電影劇本徵選活動今天起向全球公開徵件，於5月15日截止收件，廣邀對電影劇本創作有興趣與熱情的創作者踴躍參加，一同撰寫台北故事。入圍及得獎作品不僅有機會搬上大銀幕，更可角逐新台幣50萬元首獎，與高達100萬元總獎金。

許瑋甯連續以「她和她的她」、「不夠善良的我們」獲第58、59屆金鐘獎迷你劇集/電視電影女主角獎，這次特別捐助10萬元給「拍台北」佳作獎金。她透過新聞稿分享，「劇本是奠定一部片的基礎，更是能持續推動創意激盪的核心，我大學選修的是編劇與導演，至今還記得在創作文本時的那份成就感。」

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「拍台北」電影劇本徵選鼓勵創作者書寫「在台北發生的故事」，許瑋甯說：「如果要在台北拍一個故事，我最想要演出早餐店老闆娘的角色，不單只因為自己喜歡煮東西，而是在演的同時，手也要不停動作，同時還要把台詞講好。」

許瑋甯提到，「早餐店老闆娘也是一種社會照顧者，照顧所有上課、上班的人們，用好吃的早餐開啟他們美好的一天。」她認為，這樣的故事如果以喜劇方式呈現，必定既有趣又溫馨。（編輯：張雅淨）1140401