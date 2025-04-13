瑞瑪席丹「親密之海」大尺度 扮李銘順紅粉知己

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（中央社記者洪素津台北13日電）演員于子育、蔡亘晏和瑞瑪席丹在影集「親密之海」都是李銘順的紅粉知己，瑞瑪席丹有大尺度演出，她透露一開始很尷尬，但透過親密指導後，笑稱怎麼親李銘順都不是問題。

「親密之海」今天在2025金馬奇幻影展播映，于子育、蔡亘晏及瑞瑪席丹出席宣傳，3人在劇中都是李銘順的紅粉知己，其中瑞瑪席丹堪稱是此劇親密戲尺度最大，她笑說：「不敢邀請父母、弟弟來看片。」

瑞瑪席丹在劇中和外國人、女演員及李銘順都有親密戲，其中和李銘順的親密最大。瑞瑪席丹表示，一開始和李銘順都很尷尬，但透過親密指導，拍戲一喊action就進入狀況，「我怎麼親李銘順都不是問題了」。

于子育也難得尺度大解放，有著「媽媽形象」的她這次豁出去脫了，笑說過去演床戲都是過個山洞、燈光暗掉或一朵花開就過去了，如今親自上陣十分緊張，拍攝那幾個月甚至失眠，她強調不是「為性而性」，而是為了角色需要。于子育也稱李銘順十分紳士，會幫忙遮住穿幫的地方。

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蔡亘晏這次演出主播，特別看了張雅琴、沈春華的播報做功課，連頭髮都弄得像張雅琴。

「親密之海」預計在7月上線。（編輯：管中維）1140413

2025金馬奇幻影展「親密之海：1-2」首映活動13日於台北松仁威秀舉辦，演員瑞瑪席丹（左）、于子育（中）、蔡亘晏（右）一同合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年4月13日