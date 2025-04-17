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美影星蜜雪兒雀柏格死因出爐：糖尿病併發症

2025/4/17 14:13（4/17 14:20 更新）
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美國女演員蜜雪兒雀柏格。（路透社）
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（中央社紐約17日綜合外電報導）曾在經典美劇「花邊教主」中完美詮釋美艷反派的女演員蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg）2月猝逝，享年39歲。美國紐約市法醫辦公室證實她的死因為糖尿病併發症。

美聯社報導，法醫辦公室在聲明中表示，在檢視實驗室檢測結果後，修正了蜜雪兒雀柏格的死因。

蜜雪兒雀柏格2月在曼哈頓（Manhattan）的公寓裡身亡，被發現時已失去意識、沒有反應。她以「花邊教主」（Gossip Girl）、「吸血鬼獵人巴菲」（Buffy the Vampire Slayer）、「超級大間諜」（Harriet the Spy）等作品聲名大噪。

儘管警方當時已排除謀殺可能，但仍無法確定她的死因。

蜜雪兒雀柏格的家人拒絕解剖驗屍，當局也因現場未發現犯罪證明，選擇尊重家屬立場。

她的經紀人今天也未立即回應置評要求。

蜜雪兒雀柏格是紐約人，以童星身分在尼克兒童頻道（Nickelodeon）演出電視劇，作品包括「彼得與彼得的冒險」（The Adventure of Pete & Pete，暫譯）。

2000年至2003年間，她在「吸血鬼獵人巴菲」飾演道恩（Dawn），也就是女主角莎拉蜜雪兒吉蘭（Sarah Michelle Gellar）的妹妹，這是她演藝生涯最重大的突破。

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2008年至2012年，她在「花邊教主」演出社交名媛反派喬治娜（Georgina Sparks）。

蜜雪兒雀柏格的其他電影作品包括「歐洲任我行」（EuroTrip）、「回到17歲」（17 Again）與「魔字鬼談」（The Scribbler，暫譯）。（實習編譯：侯彩騏/核稿：劉文瑜）1140417

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