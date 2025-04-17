加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電2奈米以下產能美廠將占3成 否認與英特爾合資
首頁 / 娛樂

修杰楷斜槓自媒體推網路節目 分享生活的美好

2025/4/17 17:01（4/17 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員修杰楷（圖）17日出席品牌活動，透露近來挑戰自媒體，推出YouTube節目「修TIME」，成為新手YouTuber。中央社記者洪素津攝 114年4月17日
演員修杰楷（圖）17日出席品牌活動，透露近來挑戰自媒體，推出YouTube節目「修TIME」，成為新手YouTuber。中央社記者洪素津攝 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北17日電）演員修杰楷近來挑戰自媒體，成為新手YouTuber，他開心表示，想把生活好玩的事情分享出來。至於經紀約有所變動，修杰楷否認並說：「想做的事情很多，什麼合作計畫都有在討論中。」

修杰楷、楊謹華、詹子萱、曾敬驊今天出席服裝品牌活動，修杰楷近日挑戰拍攝自媒體，推出網路節目「修TIME」，成為新手YouTuber，影片中也邀請各路藝人一起參與，修杰楷開心表示，「想要分享生活一些好玩的事情，很多企劃都是突然想到的，覺得滿好玩就做。」

google news透過 Google News追蹤中央社

修杰楷日前傳出經紀約有變動，將和蕭敬騰夫妻的經紀公司合作，對此修杰楷否認，「我沒有任何要變動的意思，跟TVBS還有很長的合約，我也很好奇為什麼有這個聲音出現，如果可以有戲劇上的合作覺得很棒，各種合作都可能，想做的事情滿多的，都在計畫當中，但還沒有具體（規劃）」。

楊謹華則分享夫妻間相處的小細節，她透露日前和老公小酌一番，「老公喝太多不舒服就爬不起來，我就拿一些薑黃和熱水給他」，修杰楷在旁則笑說：「這很貼心。」（編輯：陳政偉）1140417

楊謹華
走出自我懷疑低潮 家長跟著唐寶寶重新認識世界
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：