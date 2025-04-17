修杰楷斜槓自媒體推網路節目 分享生活的美好

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（中央社記者洪素津台北17日電）演員修杰楷近來挑戰自媒體，成為新手YouTuber，他開心表示，想把生活好玩的事情分享出來。至於經紀約有所變動，修杰楷否認並說：「想做的事情很多，什麼合作計畫都有在討論中。」

修杰楷、楊謹華、詹子萱、曾敬驊今天出席服裝品牌活動，修杰楷近日挑戰拍攝自媒體，推出網路節目「修TIME」，成為新手YouTuber，影片中也邀請各路藝人一起參與，修杰楷開心表示，「想要分享生活一些好玩的事情，很多企劃都是突然想到的，覺得滿好玩就做。」

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修杰楷日前傳出經紀約有變動，將和蕭敬騰夫妻的經紀公司合作，對此修杰楷否認，「我沒有任何要變動的意思，跟TVBS還有很長的合約，我也很好奇為什麼有這個聲音出現，如果可以有戲劇上的合作覺得很棒，各種合作都可能，想做的事情滿多的，都在計畫當中，但還沒有具體（規劃）」。

楊謹華則分享夫妻間相處的小細節，她透露日前和老公小酌一番，「老公喝太多不舒服就爬不起來，我就拿一些薑黃和熱水給他」，修杰楷在旁則笑說：「這很貼心。」（編輯：陳政偉）1140417