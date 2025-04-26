公視學生劇展「雲靄之詩」 刻畫母女掙扎與和解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北26日電）公視學生劇展、黃瀞瑩編導「雲靄之詩」，由范瑞君、陳又瑄搭檔演出一對充滿拉扯與矛盾的母女，明晚10時於公視首播。

根據公視今天發布新聞稿，「雲靄之詩」呈現一個生活在被工業區包圍、即將遷村的沿海聚落家庭故事。

黃瀞瑩的老家在高雄西南沿海的鳳鼻頭、大林蒲，她形容「在煙囪下長大是個奇怪體驗，讓人既嫌惡又愛戀」，大學時曾記錄拍攝家鄉後，考上台藝大電影所、投身影像創作，持續以家鄉為題材創作。

影片開拍前，黃瀞瑩帶著陳又瑄進行「工業區初體驗」，陳又瑄提到「空氣中化學氣味、每天洗臉卸下一層黑色髒污、夜裡燈火通明、吐出白煙偶爾迸發火光的高聳煙囪、呼嘯的連結車、悶熱的海風。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳又瑄在片中飾演從事「孝女白琴」的女性，她接受殯葬業人士指導唱唸與動作，每天在家邊練跪爬、邊哭邊說，頭幾次還嚇到同住家人，也擔心會招來鄰居異樣眼光。

片中陳又瑄為范瑞君沐浴後擦頭髮的戲，黃瀞瑩原先要求演員控制情緒，但深刻的情感衝擊與高張力情境，也讓陳又瑄拍完這場戲立刻在現場角落大哭宣洩。（編輯：陳政偉）1140426