電影「民主，練習中」募款達標 導演盼政治正常化

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（中央社記者洪素津台北26日電）民主政治紀錄電影「民主，練習中」經過2個月募資，獲500名民眾支持，募集發行資金超過新台幣110萬元。該片也將於6月27日上映，導演楊正欣期待激盪更多討論，促使地方政治正常化。

「民主，練習中」劇情描述3名太陽花世代年輕人，如何從社運現場走進地方政治，試圖挑戰根深蒂固的地方勢力，也在一次次歷經挫折後，重新在理想與現實間找到新的平衡。

「民主，練習中」今天在台中舉行特映活動，知名台灣文學家、現任總統府資政吳晟和妻子莊芳華現身力挺，同行的還有監製林正盛、導演楊正欣、主角「小花」傅銘偉及靜宜大學老師黃國超。

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「民主，練習中」日前剛結束2個多月的募資，在最後關頭順利達標，獲得500多名民眾支持，募集發行資金超過新台幣110萬元，具有紀錄片拍攝經驗的吳晟透過新聞稿表示，對該片的製作相當讚賞，讓他相當「感同身受」。

「民主，練習中」將於6月27日在台上映，而宣傳時期遇到風起雲湧的「大罷免」第2階段連署，恰好呼應片中主角們面對地方家族與政治勢力的深水江湖。楊正欣認為現今台灣社會「需要更多公民意識的培養」，也是大家「認識地方政治的開始」，他期待觀眾看完電影能一起討論並學習民主，促使地方政治走向正常化。1140426