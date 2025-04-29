BL劇「看見愛」走出海外 巴西粉絲淚灑現場

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（中央社記者王寶兒台北29日電）台日合資BL劇「看見愛」1月劇終卻熱潮不斷，領銜演員們近日接連赴日本、巴西與海外觀眾見面，有巴西粉絲一睹演員風采後淚灑現場，還有人排隊排到昏倒，日本場則有聾人粉絲相會。

「看見愛」由台灣大鴻藝術與日本串流平台Video Market、Rakuten TV共同投資，「BL劇女王」林珮瑜身兼製作人與編劇，編寫聾人看護與廢二代的愛情故事。去年10月在全球上線後，深受海內外劇迷喜愛，在各地粉絲的熱烈敲碗下，展開巡迴見面會。

總監製兼導演宋鎵琳4月率領團隊赴日本東京、巴西聖保羅舉辦見面會，日本場有聾人粉絲到場支持，演員金雲在拍攝期間為學手語下足功夫，他今天透過劇組表示：「他們教我們日本用的手語，與我們分享自己的故事，聽完覺得很感動。」

演員林宇說與日本粉絲會面過程中數度哽咽，感嘆：「這也讓我們深刻感受到『看見愛』真的有帶給大家感動。」而除日本外，台灣BL劇在巴西也有許多鐵粉，但「看見愛」是首部到當地與粉絲見面的台灣作品，金雲與林宇經歷多次轉機，耗時30小時才抵達聖保羅。

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金雲笑說：「真的太久了，坐飛機坐到屁股和尾椎都在痛，而且還一度無聊到不知道可以做什麼。」林宇則對巴西粉絲的熱情印象深刻，他說，到日本的時候會克制自己不要太吵，怕嚇到大家，「但到巴西反而相反，粉絲怕他們太熱情會嚇到我。」

巴西場還有粉絲排隊排到昏倒，也有人淚灑現場，讓林宇讚嘆：「這次去巴西真的每件事情都是新的體驗。」上週一行人回到台北繼續宣傳，金雲與林宇都表示，回到台北感覺很熟悉，而金雲的奶奶與媽媽也現身力挺，活力十足的奶奶意外成為粉絲爭相合影的對象，人氣不輸乖孫。（編輯：李亨山）1140429