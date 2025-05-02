兩岸影展5/21開跑 易烊千璽、蔣勤勤來台會影迷

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（中央社記者王心妤台北2日電）第16屆兩岸影展將於21日開跑，今天除了宣布「小小的我」導演導演楊荔鈉以及主演易烊千璽與蔣勤勤將來台，導演閆非、彭大魔也是第三度參加兩岸影展並來台跟粉絲見面。

根據主辦單位提供資料，今年由「抓娃娃」擔任開幕片，另有動畫「雄獅少年2」、懸疑電影「誤殺3」，以及「小小的我」、「勝券在握」、「『騙騙』喜歡你」，還有周潤發、王寶強主演的「唐探1900」。

此次來台影人包括「抓娃娃」導演閆非、彭大魔、製片章樂斌、馬馳，「小小的我」監製尹露、導演楊荔鈉以及主演易烊千璽與蔣勤勤，「勝券在握」導演劉循子墨與演員喻恩泰，「誤殺3」導演甘劍宇與演員周楚濋，「“騙騙”喜歡你」導演蘇彪與演員王耀慶及「雄獅少年2」製片張苗。

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易烊千璽在「小小的我」飾演腦性麻痺患者，精湛演出獲得不少稱讚，此次也是他首度以演員身分訪台，片中飾演他的母親的蔣勤勤過往因瓊瑤作品被台灣觀眾認識，此次演繹母親心中心碎與堅強的拉扯，也同樣精彩。

兩岸影展的「兩岸電影沙龍」將於9日晚上在雜誌圖書館舉辦，將由影評人膝關節跟膝關節和電影工作者童一寧提供建議指南。影展票則於10日中午起在7-11超商ibon機台與線上ibon售票系統全面開賣。（編輯：林恕暉）1140502