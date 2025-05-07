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川普主張對海外拍攝電影課稅 好萊塢憂缺乏產業理解

2025/5/7 13:40
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（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）美國總統川普擬對在外國製作的電影課徵100%關稅，意圖降低電影拍攝外包海外的比例，把電影製作帶回本土，但業界人士批評川普不懂電影，指海外拍攝電影普遍，難以界定產地，執行恐有難度。

川普4日在社群媒體發文，聲稱美國電影產業正快速死亡，指控其他國家提供各種誘因，吸走美國的電影人和片商，使得好萊塢受到嚴重衝擊，並稱這個現象威脅國家安全。

川普這項主張，延續他「讓美國再次偉大」的口號，以關稅為手段，試圖用在電影的領域，藉著提高電影在外國製作的成本，促使拍攝與製作回流美國。

川普認為，電影製作流程移到海外，已經對美國本土的影視產業形成國安程度的威脅，並認為外國電影帶著政治與意識形態的宣傳意圖。

川普打算把關稅大刀砍向電影界，影響層面涵蓋兩種情形，一是由外國製片公司製作的「外國電影」，另一方面是美國公司製作，但選擇在海外拍攝、製作的電影。

對於外國電影，2024年外國電影占美國票房約20%，美國本土片商電影占約80%市場。儘管外語片在美國院線仍有一定接受度，但整體而言屬於配角，對好萊塢的優勢地位不構成威脅。

據報導，2024年美國國內票房為87.5億美元，較2023年下降3%，在罷工與觀影習慣改變的挑戰下，越來越多製片廠為了降低成本，將製作外包至加拿大、英國、澳洲等提供優惠政策的地區。

例如澳洲黃金海岸自2015年以來，政府推動獎勵影視製作的政策，10年之間吸引超過60部本地及國際影視製作，為當地經濟貢獻超過13億美元的經濟產值，創造超過2萬個就業機會。

據報導，多位影視業界人士指出，川普課稅主要對象並非外國電影本身，而是那些美國公司製作，但選擇在海外拍攝、後製的電影，這些公司為了降低成本，而把拍攝與後製移往海外，已經是業界常態。

好萊塢電影在海外拍攝的情形非常普遍，多位製片與業界高層向有線電視新聞網（CNN）表示，川普的提案「令人震驚」，擔心一旦實施，短期內恐導致製作成本提高，影響國際合作，電影製作陷入停擺。

一名影視業界高層質疑，川普不瞭解影視產業如何運作。CNN引述專家，電影不是實體商品，屬於智慧財產與服務貿易範疇，通常不適用傳統的關稅制度。

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業界人士質疑，若強行針對境外拍攝的美國電影課稅，不僅法律上可能站不住腳，實務上面臨界定困難，例如如何判定一部作品的產地、僅部分場景在海外拍攝是否也需課稅，這些都將使政策的執行陷入混亂與爭議。

儘管川普強調此舉是為了重振美國本土影視產業、捍衛國家安全，但業界普遍認為，與其施加關稅懲罰，倒不如提供更多鼓勵在地拍攝的政策誘因。川普已表示將與影視業界會面協商，後續政策走向仍有待觀察。（編輯：陳承功）1140507

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