賈靜雯心疼母親罹子宮頸癌 傾注滿滿愛與支持

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（中央社記者洪素津台北26日電）演員賈靜雯獻聲朗讀乳癌繪本，她提到母親罹患子宮頸癌，「媽媽努力抗癌，不知道什麼時候復發，我覺得要珍惜每個當下，作為家人只能給滿滿的愛跟支持，告訴他們『我都在』。」

賈靜雯今天出席乳癌衛教活動，擔任「有限度的無限Do」衛教大使，並獻聲朗讀乳癌繪本「愛的冒險罐」，盼鼓勵病友面對，「請勇敢和醫師討論妳的治療目標，也別忘了和家人聊聊彼此真正想完成的心願。不要害怕談論未來，因為這正是我們找回生命動力的開始。」

提起癌症，賈靜雯透露母親先前罹患子宮頸癌三期，「爸媽都有癌症，以前媽媽常常燉湯照顧我身體，也努力把自己照顧很好，她那段時間抗癌，不知道什麼時候復發，我覺得要珍惜每個當下。」

賈靜雯的弟媳，同樣是藝人的朱芯儀則罹患乳癌。賈靜雯稱讚，「我覺得芯儀很棒，他們很不容易，很多事情都只能自己親身經歷，家人只能給予支持。」

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賈靜雯每2、3年都會安排全身健檢，日前她帶著媽媽和老公修杰楷去檢查，報告出爐後結果一切安好，並沒有出現太多紅字，她認為幫家人安排健檢也是一種「關心的表現」。

修杰楷近期推出YouTube節目「修Time」，賈靜雯成為來賓，原本以為只是放輕鬆吃喝玩樂，沒想到竟要做好妝髮的她戴安全帽坐機車，讓她一秒爆炸，「我沒有想隱忍的意思，這節目很日常，我也很日常的表現給大家看。」（編輯：張雅淨）1140526

台灣癌症基金會「轉移性乳癌之有限度的無限Do」記者會26日下午在台北舉行，藝人賈靜雯（中）擔任公益大使，推廣乳癌衛教相關書籍。中央社記者王騰毅攝 114年5月26日