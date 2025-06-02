李立群父女拍中國電影「家的方向」 3天票房僅8萬元

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（中央社記者呂佳蓉北京2日電）台灣資深藝人李立群偕女兒李元元在中國電影「家的方向」合作。電影訴諸「兩岸一家親」，傳出成本高達人民幣3000萬元（下同，約新台幣1.2億元），但首週3天票房僅2萬元（約新台幣8萬元）。

根據介紹，「家的方向」是以老北京四合院裡的一家人為故事背景，主要講述信鴿與人的情感牽絆，以及兩岸家庭的思鄉之情。

但電影有著滿滿的政治意味，預告片開頭的新聞報導，是一隻鴿子從台灣飛到中國，並稱「喚醒了海峽兩岸人民對回家的期待與渴望」。

片中台詞還有「你總是讓我等你、等你，我已經等了你這麼多年了，我真的不想再等你了」、「我要帶它回家」。

根據中國媒體報導，這部片是中國首部呼喚兩岸和平統一的劇情影片，特別請到台灣老戲骨李立群演出。影片除了在北京拍攝，也在福建、台灣取景。

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根據電影網站「燈塔」的數據顯示，這部片在5月23日於中國上映，首週3天票房僅2萬元，至今票房僅2.3萬人民幣，票房慘淡。中國網友對電影不買單，認為愛國與戰狼題材已不像過去那樣受歡迎。

據微信公眾號「通影娛樂」，導演梁青松表示，「家的方向」不只是一個家庭故事，更是一次對「根文化」的追問。「信鴿歸巢的天性，隱喻著中國人對『家』的本能眷戀；而四合院與台灣街巷的雙城鏡像，則訴說著文化血脈的永恆相連。」（編輯：陳鎧妤）1140602