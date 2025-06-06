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頑童備戰7月小巨蛋演唱會 大淵笑喊約不到嘉賓

2025/6/6 20:04
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（中央社記者王心妤台北6日電）嘻哈組合頑童MJ116擔任Hit Fm聯播網7月hito大台柱並出席記者會，對於4場小巨蛋演唱會門票明天開賣，他們坦言還是會擔心票房，至於有沒有嘉賓，大淵開玩笑說：「沒人要來。」

頑童MJ116將於7月19、20、26、27日在台北小巨蛋開唱，也是3人分開推出個人作品後首度合體，他們今天出席記者會談到籌備進度，大淵幽默表示已有10%，一旁的瘦子則回應：「有到10%嗎？」小春則說，演唱會舞台硬體設備都按照進度準備中，不需要擔心。

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被問到演唱會是否有嘉賓，像是同門的張震嶽或是熱狗會不會出現，大淵笑回：「問了都沒有人要來。」但他隨後又改口稱只是玩笑話，其他歌手還是會在台下看。

另外，瘦子日前開直播時邀請大淵上線聊聊，而大淵當時背靠在一輛車子前，嚇得瘦子在直播上大喊：「後面有車！」瘦子今天表示，當時只是想開個玩笑，且心裡一直有個想變成迷因的夢想。（編輯：龍柏安）1140606

大淵
頑童新歌獻給生命裡出現過的人 7月小巨蛋唱4天
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