越南淪為非洲豬瘟疫區 總理指示加強防疫

（中央社河內21日電）越南北部兩省發現非洲豬瘟病例，淪為疫區。總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）昨天下令相關部門採取緊急措施控制疫情。

越南獸醫局近日在興安省（Hung Yen）和太平省（Thai Binh）發現8個農戶養殖的豬場感染非洲豬瘟病毒，19日宣布淪為疫區。

興安省和太平省位於紅河下游，距首都河內不遠。

官方的越南通訊社（VNA）網站報導，面對非洲豬瘟疫情在境內爆發，有可能大範圍蔓延，對家畜養殖業產生巨大影響，阮春福20日頒布緊急命令，要求中央到地方相關部門採取有效措施控制疫情。

報導說，相關部門應徹底與嚴格採取各防疫措施，包括撲殺染病豬隻與疑似染病豬隻、疫區消毒、採樣送驗、加強口岸地區人員與行李檢疫工作、管控豬隻屠殺、豬肉製品運輸與銷售等活動，尤其是在疫區與邊界地區。

越南農業與農村發展部應密切掌握各國疫情狀況，尤其是鄰國，以利有效防範疫情蔓延到境內等。

報導引述世界動物衛生組織（OIE）報導，截至目前全球已有20國通報過非洲豬瘟疫情，共有超過108萬頭豬被撲殺。

非洲豬瘟疫情在北鄰中國繼續蔓延，至今共27個省、直轄市、自治區淪陷，只剩下新疆、西藏、河北及海南4個省級行政區沒有疫情通報。

在北部兩省發現非洲豬瘟病例後，越南成為亞洲繼中國、蒙古國後第3個發生非洲豬瘟疫情的國家，也是東南亞第一個發生疫情的國家。（編輯：郭中翰）1080221