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菲律賓央行總裁逝世 享壽60歲

最新更新：2019/02/24 10:23
菲律賓央行總裁暨貨幣委員會主席艾斯畢尼拉因癌症逝世，享壽60歲。（圖取自facebook.com/BangkoSentralngPilipinas）
菲律賓央行總裁暨貨幣委員會主席艾斯畢尼拉因癌症逝世，享壽60歲。（圖取自facebook.com/BangkoSentralngPilipinas）

（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）菲律賓中央銀行發布新聞稿指出，菲律賓央行總裁暨貨幣委員會主席艾斯畢尼拉（Nestor A. Espenilla, Jr.）因癌症逝世，享壽60歲。

菲律賓央行表示，艾斯畢尼拉在接受一年多的癌症治療後，昨天在家人圍繞下安詳離世。

在昨天召開的特別會議上，菲律賓貨幣委員會任命央行副總裁杜艾紐-艾瑪杜爾（Maria Almasara Cyd Tuaño-Amador）為央行主管官員，並即刻生效，直到總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）指派新任主管官員或繼任人選。

杜特蒂於2017年7月3日任命艾斯畢尼拉為央行總裁。艾斯畢尼拉同時擔任反洗錢委員會（Anti-Money Laundering Council, AMLC）、菲律賓國際會議中心（PICC）、金融穩定協調委員會（Financial Stability Coordination Council）當然主席。（編輯：施燕飛）1080224

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