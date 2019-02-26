專家警告 無協議脫歐恐重創英國醫療體系

（中央社倫敦25日綜合外電報導）多名專家今天警告，英國脫離歐洲聯盟（EU）將對英國的「國家醫療保健服務」造成「重大危害」，若在沒達成協議的情況下脫歐，更恐導致醫療人員和藥品的嚴重短缺。

法新社報導，距離英國脫離歐盟的期限僅剩一個多月，各界擔心英國若在沒有達成協議的情況下脫歐，可能會嚴重影響國家的醫療體系。

一個由醫療與法律專家組成的團隊在英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）刊登分析專文，指出「無論哪種脫歐都不利醫療體系。但目前為止，最糟的選項將是無協議脫歐。」

專家們強調，英國當局最近公布的「國家醫療保健服務」（National Health Service,NHS）10年計畫，裡面僅兩次提到脫歐。他們提醒，脫歐後人員、貨品不再能自由流通，恐會惡化目前的醫療人員危機。

在無協議情況下脫歐，英國政府打算只為非本國居民提供每年3萬英鎊（約新台幣120萬元）的最低薪資門檻，且沒讓歐洲的醫療工作者能豁免，但NHS卻相當依賴來自歐洲的醫療工作者。

這篇分析文章的共同作者、倫敦衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）教授麥基（Martin McKee）說：「（無協議脫歐）會將許多醫療工作者拒於門外。」

麥基還說，那個門檻的收入將讓歐盟醫療工作者幾無可能選擇為NHS工作，且他們的薪資還會因為英鎊走軟而縮水，且退休金無法獲得保障。

路透社報導，文章還指出，在無協議脫歐情況下，因為缺乏進出口的法律框架，恐對藥品、疫苗、醫療裝置與設備的供應鏈造成立即且嚴重的影響。

文章更提到，儘管英國政府作出保證，但因為部分醫療物資無法存放超過數週，且一些醫療用品，例如用於醫療影像診斷的放射性同位素無法囤積存放，屆時可能出現短缺。

英國政府已要求國內製藥商生產6週的額外庫存量，好為任何無協議脫歐的情況預作準備，但英國製藥業指出，這個目標對他們來說是個挑戰。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳亦偉）1080226