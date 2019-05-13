貿易戰是否燒向歐洲 歐盟官員：目前不會

（中央社記者林育立柏林13日專電）美中貿易戰升溫，歐洲不少人擔心歐洲聯盟（EU）是美國總統川普的下一個目標，對此主管貿易的歐盟官員研判，由於川普正專心與中國談判，因此目前還不會對歐洲出手。

川普（Donald Trump）揚言對歐洲進口車提高關稅，18日前將決定。歐洲聯盟主管貿易的執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）接受「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）專訪時研判，由於美國正專心與中國談判，預計這個期限將延後。

不過，她透露，歐盟已列出清單，包括番茄醬、皮箱和推土機等總值約200億歐元（約225億美元）的美國產品，準備徵收懲罰性關稅。如果川普對歐洲進口車提高關稅，歐盟將立刻還擊，「我們已對最糟糕的情況做好萬全準備」。

馬姆斯壯提醒川普，2018年7月已與歐盟執行委員會主席榮克（Jean-Claude Juncker）達成共識，只要談判還在進行，就不開徵新的關稅，「希望美國總統遵守約定」。

馬姆斯壯批評川普對歐洲盟國態度魯莽，不坐下來談判解決問題，而是用「高關稅來攻擊、威脅別人」。

馬姆斯壯不排除美中談判不順利，川普把歐洲當出氣筒的可能性，但強調歐盟得先做好自己的功課，加速與各國談判自由貿易協定。

她說，歐盟與墨西哥的談判即將結束，目前正與紐西蘭與澳洲談，與越南和新加坡的自由貿易協定也即將簽署，「我們又不是坐著等美國打電話來」。（編輯：郭中翰）1080513