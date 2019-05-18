越南非洲豬瘟疫情升溫 31省市淪陷

（中央社河內18日電）非洲豬瘟疫情繼續在越南蔓延，廣南省和河靜省是2個最新爆發疫情的地方，至今越南共31個省市淪為疫區。

越南2月初首度發現非洲豬瘟病例，疫情隨後迅速蔓延到數十個北部和中部省市。疫情4月一度趨緩，最近繼續升溫，擴大到南部地區，包括全國養豬數量最多的同奈（Dong Nai）等省。

越南全國已撲殺超過120萬頭感染非洲豬瘟的豬隻，占全國豬隻總數的4%。

面對疫情再度升溫情況，越南政府13日召開有關非洲豬瘟疫情的會議，指示相關部門強化防疫等作業。雖然如此，防疫相關措施未見效果，越南近日再有2個省份淪為疫區。

越南快訊新聞網站今天報導，中部廣南省（Quang Nam）與河靜省（Ha Tinh）獸醫部門先後在當地2處養豬場發現非洲豬瘟病例，成為第30個和第31省市淪為疫區；越南全國共有63個省市。

值得一提的是，中部順化省（Hue）因超過30天沒發現新的非洲豬瘟病例，11日按照相關規定解除疫區封鎖，不過，獸醫部門昨天卻在當地3處養豬場驗出死豬樣本對非洲豬瘟病毒呈現陽性反應。

報導說，疫情爆發後，上述省份獸醫部門已撲殺數百頭染病豬隻，防疫相關工作目前持續進行。（編輯：高照芬）1080518