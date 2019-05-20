美中貿易戰 歐洲企業未坐收漁利反遭池魚之殃

（中央社北京20日綜合外電報導）中國歐盟商會今天公布一項調查顯示，美中貿易戰，歐洲企業非但未如預期坐收漁利，反遭池魚之殃。同時越來越少的歐洲企業對於它們在中國這個全球第二大經濟體的未來感到樂觀。

華府和北京去年爆發貿易爭端之初，部分人士原本希望歐洲企業可以坐收漁利，但根據中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）的調查，歐洲企業在這場貿易衝突中並沒有占到好處。

中國歐盟商會副主席夏瀾（Charlotte Roule）說：「現在貿易緊張被視為經商環境另一個不確定因素，無論未來有沒有達成協議，都無法快速解決這個問題。」

「根據我們的商會成員，這種貿易緊張對經商不利。」

根據這份調查，美中貿易戰是中國境內歐洲企業最關切的問題之一，其他還包括中國經濟成長放緩、全球經濟疑慮，以及中國勞動成本攀升等問題。

這項調查於今年1月進行，當時美中貿易緊張稍微緩解，總計585家歐洲企業回覆問卷調查。

美中貿易爭端5月初再度惡化，雙方互相加徵懲罰性關稅。

今年初，1/4中國境內的歐洲企業已表示，美國對中輸美商品加徵關稅已讓他們受害。許多歐洲企業在中國生產商品，再出口到世界各地。

6%受訪歐洲企業已轉移陣地，或打算遷至亞洲或歐洲其他地方，以躲避美國的懲罰性關稅。

然而，歐洲企業表示，川普政府對北京當局的不滿，有不少它們也認同。

夏瀾強調：「現在必須解決引起貿易戰的根本問題，處理市場進入障礙和法規挑戰，以及國有企業改革和強迫技術移轉等問題。」

約20%受訪歐洲企業抱怨曾被迫技術移轉，讓中國夥伴獲益，這個數字是2年前的2倍；另外約24%歐洲企業正在進行技術移轉。

夏瀾表示，這種情況「令人無法接受」。

她說：「當局表示，現在不再存在技術移轉的情況，但就我們調查所見並非如此。」（譯者：葉俐緯/核稿：劉淑琴）1080520