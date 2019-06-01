對美加徵關稅1日實施 列不可靠實體清單能申辯

（中央社台北1日電）中國官方今天宣布，對原產美國的600億美元進口商品加徵關稅，已於1日實施；而建立「不可靠實體清單」目的是維護全球產業鏈，被列入的考量因素有4種，且會給申辯權。

新華社報導，中國國務院關稅稅則委員會2019年第3號公告，中國已於2019年6月1日起，對原產於美國的部分進口商品提高加徵關稅稅率。

根據公告，對原產於美國約600億美元進口商品清單中的部分商品，分別實施加徵25%、20%、10%的關稅；對之前加徵5%關稅的稅目商品，仍實施加徵5%的關稅。

至於昨天提出制訂「不可靠實體清單」，中國商務部條約法律司司長王賀軍今天接受陸媒採訪時說，對他國企業的封鎖、斷供等行為，在任何國家都違反了反壟斷法。

他指出，中方參考國際通行作法，決定建立「不可靠實體清單」，目的是維護公平合理的國際經貿秩序和以規則為基礎的多邊貿易體制，維護中國國家安全、社會公共利益和企業正當權益。

他表示，「如果有很多公司一批次採取這樣的行為，我們會一批的出清單，如果個別的企業違反規定，我們會個別出清單」。

王賀軍說，違法企業或個人被列入清單後，會經過一定調查程序，中方將給相關利益關係方一定的申辯權。目前，根據法律規定，正在履行必要程序，具體措施將於近期頒佈。

至於列入「清單」的考量標準有4個因素。安全與管制局局長支陸遜指出，一是該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施的行為；二是該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神。

第三是該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害；四是該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。

支陸遜表示，對列入清單的實體，中方將依據對外貿易法、反壟斷法、國家安全法等法律規章，採取任何必要的法律和行政措施。「社會各方也會從中得到警示，在與列入清單的外國實體進行交易和交往時，要提高警惕，防範不可靠風險」。

支陸遜強調，建立「不可靠實體清單」制度，目的是維護包括經濟、科技、資訊、資源安全等在內的國家安全；防範中國實體在國際經貿活動中遭遇斷供、封鎖等重大風險；維護以規則為基礎的多邊貿易體制，維護全球產業鏈的安全和穩定。（編輯：林克倫）1080601