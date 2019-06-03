北京公布白皮書 分析：有間接呼籲重返談判意願

（中央社台北3日電）北京昨天公布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，強調談判破裂都是美方責任。有分析說，相較於此前對美方的強烈批判，中方這次態度緩和，間接表達了希望回到貿易談判桌的想法。

中國國務院新聞辦公室2日發表白皮書，介紹中美經貿摩擦來龍去脈和兩國磋商情況，闡明中方原則立場。其中指摘美國在談判期間3次出爾反爾，又指美國貿易霸凌行徑殃及全球，還重申中國堅持透過對話協商來解決問題的立場，但「中國不願打，不怕打，必要時不得不打」。

這是中國政府第2次針對中美經貿摩擦發表白皮書，雖然措詞強烈，但華爾街日報中文網今天在報導中解讀說，相較於過去3週中國官媒與部分官員的激烈言論，白皮書語調較為審慎。

此外，報導說，白皮書提到，中美達成貿易協議的前提是美國取消全部加徵關稅、採購要符合實際以及確保協議文本平衡，以符合雙方共同利益。對此，專家分析，中方暗示願意談判，但是責任在於美國。

大陸官媒中新社也引述引述中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示，白皮書釋放的信號很清晰，就是中國有強烈的合作意願，但合作不是無原則的。

張燕生表示，中國表態願意合作，而要求美國取消全部加徵關稅等3大前提只是談判要項，問題是美方願不願接受。

中美貿易談判目前暫停之際，外界預期中美經貿官員都將出席本月底的20國集團（G20）峰會，美國總統川普和中國國家主席習近平也可望直接會談，雙方可能恢復談判。

中國商務部智庫分析師梅新育說，中國想透過白皮書在G20前表明立場，美國才是引起紛爭的罪魁禍首，中國不害怕，仍願談判，大門依舊開啟，但是美國必須提出更公平的要求。（編輯：周慧盈/邱國強）1080603