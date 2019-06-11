儘管經濟不振 阿根廷社會指標猶勝巴西

（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）阿根廷長期陷入經濟危機，年通貨膨脹率近50%，美元飆升，侵蝕民眾購買力，貧窮人口迅速增加。儘管如此，阿根廷的醫療、教育和人類發展等重要社會指標仍超前巴西。

聯合國根據一系列經濟指標計算的人類發展指數（HDI）越接近1，國家的發展就越好。2018年，阿根廷的指數為0.825，巴西0.759。

根據世界銀行（World Bank）統計資料，2017年阿根廷有0.4%的貧窮人口，即每天收入低於1.9美元（約新台幣59.6元）；巴西的指數為4.8%。

同年，阿根廷人出生時的預期壽命為76.7歲，比巴西人多一歲。

聖保羅大學（USP）經濟管理學院拉丁美洲經濟學教授波比克（Marcio Bobik）指出，即使阿根廷長期深陷經濟危機，但阿根廷的醫療、教育和收入分配指標都比巴西好，是因為巴西的指標太差。

波比克說，巴西的國內生產毛額（GDP）更高，經濟更加多樣化，但因收入分配和貧窮指標非常糟糕，影響人類發展指數。例如2017年阿根廷人均GDP相當於1萬4402美元，巴西只有9821美元。

阿根廷和巴西一樣存在嚴重的社會問題，需要推進許多改革，在國際上不屬於已開發國家，但有輝煌的過去，19世紀至20世紀初，曾經是比美國還富有強大的國家，但它也是一個充滿矛盾和民粹主義歷史的國家。

屬大陸型國家的巴西仍然面對區域差異衍生的困難，以及過去的奴隸制度遺留下來的不公平，這一切都造成巨大的社會和收入差距，進一步反映在與健康有關的指標上。

根據聯合國開發計畫署（UNDP），阿根廷的嬰兒死亡率為每1000名死產9.9名嬰兒，巴西為13.5名嬰兒。

2015年世界衛生組織（WHO）和聯合國兒童基金會（UNICEF）資料顯示，近95%生活在城市和鄉村的阿根廷人享有衛生服務。巴西的總體指數為86%，但農村地區只有58%；全國汙水處理量不到50%。

根據世衛組織，2017年阿根廷每1萬居民的醫生密度為39.6，巴西為21.5。

與此同時，阿根廷經濟危機讓最脆弱的人口付出代價：2015年至2017年，3.8%的人口營養不良，較巴西的指數2.5%高。聯合國兒童基金會警告，目前幾乎一半的阿根廷兒童陷入貧困。

阿根廷幾乎所有15歲以上的人口識字，巴西指數為93%，也就是還有超過1100萬巴西青年和成人是文盲。

此外，阿根廷人的平均受教育年數為17.4年，巴西人為15.4年。（編輯：馮昭）1080611