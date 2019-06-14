惡性通膨 委內瑞拉發行新鈔方便商業交易

（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）委內瑞拉中央銀行發行面額1萬、2萬和5萬玻利瓦的新鈔，今天開始流通。央行稱，發新鈔目的是補充和優化現行貨幣計畫，方便商業交易，以滿足國家經濟需求。

在此之前，委內瑞拉鈔票最高面額為500玻利瓦，但因物價大幅上漲，鈔票變得不值錢，500玻利瓦幣值不到8美分。

今天開始流通的1萬、2萬和5萬玻利瓦新鈔，分別價值1.6、3.2和7.9美元。

大多數專家指出，委內瑞拉新鈔幣值低，反映出該國貨幣嚴重疲軟，因惡性通貨膨脹使貨幣不斷貶值；根據委內瑞拉中央銀行的資料，2018年通膨率超過130.000%。

2018年8月，委內瑞拉總統馬杜洛（Niclas Maduro）為遏阻惡性通貨膨脹，發行砍掉面額尾數5個零的新鈔。現在，中央銀行再次干預，以提高支付系統的效率，方便商業交易。

委內瑞拉經濟諮商公司Ecoanalitica分析師奧利維洛斯（Asdrubal Oliveros）認為，最根本的問題仍然是惡性通貨膨脹。

經濟學家佛瑞洛（Oscar Forero）表示，新措施顯示央行預測惡性通膨將有更大的成長。

市場調查公司Datanalisis總裁李昂（Luis Vicente Leon）則說，新鈔面額高的目的是為解決因貨幣貶值造成的操作問題。

委內瑞拉貨幣玻利瓦每天都在貶值，而銀行放出的錢少，完全不足以支付惡性通膨下一天的支出。因此，即使是最簡單的購買果汁或麵包，也需要用信用卡甚至銀行轉帳來支付。

此外，因為玻利瓦幣值信用低，很多地方根本不收。例如在與哥倫比亞接壤的邊境地區 塔奇拉（Tachira）只收哥倫比亞披索；而在與巴西接壤的邊境地區，都以巴西幣交易。

奧利維洛斯表示，央行正在藉由新措施嘗試節約鈔票的製造成本，所以新舊鈔的面額差距極大，而新鈔應該可以維持使用到年底。

馬杜洛一直堅稱，委內瑞拉貨幣貶值的問題是美國和哥倫比亞對它進行投機策略的結果，「在美帝國的推動和哥倫比亞的配合下，委內瑞拉遭到惡性經濟封鎖。」

近幾個月來，馬杜洛政府為遏阻惡性通貨膨脹，推出自委內瑞拉採用所謂的「玻利瓦革命社會主義」以來從未有過極端措施，包括發行新鈔和實施價格控制，但只要惡性通膨問題不解決，這些措施似乎都沒有太大作用。

佛瑞洛認為，只要不採取措施阻止通貨膨脹，中央銀行將不得不繼續印製新鈔，且面額愈來愈大，也許明年上半年又得再轉換貨幣。

李昂指出，關鍵是貨幣的價值與其面值無關，而是經濟主體是否對貨幣當局和官方政策有信心。（編輯：高照芬）1080614