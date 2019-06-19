Adidas三條槓商標被判無效 歐盟法院：缺獨特性

歐盟普通法院19日判決Adidas的「3條槓」商標無效，稱它缺乏獨特性。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社盧森堡19日綜合外電報導）歐盟普通法院今天判決阿迪達斯（Adidas）的「3條槓」商標無效，稱它缺乏獨特性。

路透社報導，歐盟普通法院（General Court of the European Union）表示，這項判決維持了歐洲智慧財產局（EUIPO）2016年廢除先前接受此一商標的決定。

德國運動品牌Adidas於2014年註冊代表服裝、鞋類和頭飾的「3條槓」商標，Adidas稱「這3條平行等寬的線條，不論朝著任何方向都適用於他們的產品」。

然而，比利時鞋履公司Shoe Branding Europe向它提出挑戰。Shoe Branding Europe與Adidas的商標爭議已長達10年之久。

歐盟法院去年以Shoe Branding的「2條槓」商標，跟Adidas的過於相似為由，判決Shoe Branding的商標無效。

法院說，Adidas必須證明它的商標在整個歐盟具備「獨特性」，即要讓消費者知道有這項商標的產品是出自Adidas，並能與其他公司的產品作出區分。

法院表示，Adidas的商標並非圖案，而是一個「普通的象徵標記」而已，並指出，將包含顏色在內的特定用途考量進去並不恰當。

法院還提到，Adidas雖曾提供它的商標在5個歐盟國家使用的證據，但並非全部歐盟國家。對此，Adidas仍得以向歐盟最高法院歐洲法院（European Court of Justice）提出上訴。（譯者：吳昇鴻/核稿：徐崇哲）1080619