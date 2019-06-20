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G20川習會前 美貿易代表擬先與劉鶴會談

最新更新：2019/06/20 01:43

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國貿易代表萊特海澤今天表示，達成成功的貿易協議對美中兩國都有利，美國總統川普與中國國家主席習近平下週在20國集團高峰會會談前，他期待先與中國副總理劉鶴會商。

萊特海澤（Robert Lighthizer）在國會眾議院歲計委員會（Ways and Means Committee）表示，讓中國取消報復性關稅和提出新的採購方案將是美中貿易會談的「重要部分」。

他說，他「這兩天」就會和劉鶴通電話，並希望在川習會登場前，先與劉鶴在舉行20國集團（G20）高峰會的大阪會談，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也將與會。

目前還不清楚美中何時將正式重啟貿易談判，但萊特海澤表示，美方「當然願意」與中方進行討論。

他在指出美中關係非常不平衡的同時也說：「我想若能達成某種成功的協議，對美中雙方都有利。總統曾說過，如果我們能達成對美國而言很棒的協議，我們當然希望獲致協議。」

川普昨天與習近平通電話後，雙方表示同意重啟陷於困境的談判，川習兩人並將在G20高峰會舉行會談。（譯者：林治平）1080620

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