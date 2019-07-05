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央行罕見連2月調節匯市 2次出手方向大不同
首頁 / 國際

動保團體菲國推狂犬病防疫 飼主配合度挑戰大

最新更新：2019/07/05 20:36
動保團體「國際人道協會」和位於大馬尼拉的奎松市獸醫局合作，5日在高風險社區逐戶訪視，為寵物或流浪犬貓全面注射狂犬病疫苗。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　108年7月5日
動保團體「國際人道協會」和位於大馬尼拉的奎松市獸醫局合作，5日在高風險社區逐戶訪視，為寵物或流浪犬貓全面注射狂犬病疫苗。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　108年7月5日

（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）動保團體「國際人道協會」近年在菲律賓展開狂犬病防疫，尤其在高風險地區逐戶訪視，為寵物或流浪犬貓全面注射狂犬病疫苗。不過，協會人員說，最大挑戰是飼主配合度不足。

24歲挪威女性柯列斯塔（Birgitte Kallestad）4月在菲律賓旅行時遭帶回住處的流浪狗咬傷，返回挪威後因狂犬病過世，成為200多年來挪威第一起狂犬病致死案例，也引起外界對菲律賓狂犬病現況的關注。

國際人道協會（Humane Society International）指出，菲律賓每年有200到250例狂犬病致死案例，95%以上是遭犬隻咬傷而死亡。

國際人道協會菲律賓分會專案經理諾諾（Emmir Nono）告訴中央社記者，國際人道協會在菲律賓深耕10多年，最早從菲國南部宿霧（Cebu）展開犬隻絕育，近年來開始到狂犬病高風險地區逐戶訪視，為民眾家中寵物或流浪犬貓全面注射狂犬病疫苗。

他表示，國際人道協會去年起與位於大馬尼拉的奎松市（Quezon）獸醫局合作，鎖定犬貓數量最多的社區展開逐戶訪視及疫苗注射，光是去年就為7萬9000多隻犬貓完成注射。

諾諾說，遭犬隻咬傷感染狂犬病案例中，感染者很多是孩童。好消息是，透過防疫人員努力，奎松市今年僅出現4起動物狂犬病案例，尚未傳出有人類被感染。

他指出，今年奎松市狂犬病疫苗注射6月中旬展開，至今已為5000多隻犬貓完成注射，預計將進行到12月左右。

諾諾說，防疫人員完成犬貓注射後會為牠們拍照，將相關資訊輸入登錄系統，並給飼主一張防疫卡，註明注射日期。只要點開登錄系統，各區域哪些家戶已完成寵物狂犬病疫苗注射，即可一目瞭然。

即使是流浪犬貓，防疫人員注射疫苗後，也會在牠們身上噴顏料註記，做為辨識之用。

不過，他表示，由於馬尼拉雨季已來臨，目前面臨挑戰除了暴雨影響注射進度，還有逐戶訪視時，有些較富裕社區的飼主時常不在家，以及飼主可能較保守、沒有認知到防疫重要性，而不願意讓犬貓注射疫苗等，需要透過教育，逐步改變大眾觀念。（編輯：馮昭）1080705

動保團體「國際人道協會」和位於大馬尼拉的奎松市獸醫局合作，5日在高風險社區逐戶訪視，為寵物或流浪犬貓注射狂犬病疫苗，注射後在犬貓身上噴顏料註記，做為辨識之用。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　108年7月5日
動保團體「國際人道協會」和位於大馬尼拉的奎松市獸醫局合作，5日在高風險社區逐戶訪視，為寵物或流浪犬貓注射狂犬病疫苗，注射後在犬貓身上噴顏料註記，做為辨識之用。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　108年7月5日
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