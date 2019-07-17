南韓籲日本撤銷出口管制措施 並進行磋商

（中央社記者姜遠珍首爾17日專電）韓國經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基今天主持經濟活力對策會議，敦促日本政府撤銷出口管制措施，並與韓國進行磋商。

日本為報復韓國大法院有關「二戰期間日本強徵韓國勞工而必須給予補償」的判決，對韓國依賴自日本進口的氟化聚醘亞胺、光阻劑及高純度氟化氫等3種與半導體相關的物品採取了管制出口至韓國的措施。

韓國聯合新聞通訊社報導，洪楠基表示，韓日斷絕對話將使事態惡化，給韓日兩國乃至全球經濟帶來不利影響。日本的經濟報復措施不僅違背基於自由貿易秩序的世界貿易組織原則，還與主要二十國集團（G20）領導人大阪峰會宣言的宗旨背道而馳。

洪楠基強調，日本此舉會動搖韓日兩國在經濟方面建立的互惠合作關係基礎，甚至會削弱全球價值鏈，從而阻礙全球經濟發展。

他說，政府計畫積極向主要國家和國際組織說明韓方立場，並訴諸世貿組織等加強與國際社會的合作。近期還將制定綜合應對方案，降低材料、零組件、設備產業的對日本依賴度，提升國際競爭力。

為紓解日本對韓國的報復措施，三星電子副會長李在鎔曾爽約總統文在寅邀約財經界5龍頭在青瓦台的會晤，親訪日本透過從祖父李秉喆以來三星集團在日本建立的人脈，積極展開了磋商工作。（編輯：高照芬）1080717