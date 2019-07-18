伊波拉疫情恐加速擴散 WHO宣告國際公衛緊急事態

（中央社剛果金夏沙17日綜合外電報導）世界衛生組織今天宣告，剛果民主共和國伊波拉疫情擴散到大城果瑪市，散播威脅增加，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。這只在最嚴重疫情出現時才會使用的罕見名稱。

剛果民主共和國東部果瑪市（Goma）本週首次發現伊波拉（Ebola）病例，這是主要城市的首起案例。剛果民主共和國東部一年來的疫情，是歷來第2致命的伊波拉疫情，疫情主要發生在偏遠區域。

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發聲明表示：「是時候了，全世界都該注意。」

譚德塞接受顧問小組的建議，宣告伊波拉疫情構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），世衛組織以往僅4次做這類宣告，分別是2009年因為俗稱豬流感的H1N1新型流感，2014年因為小兒麻痺病毒，2014至2016年伊波拉病毒肆虐西非部分國家，以及2016年因為茲卡病毒（Zika）流行。

儘管北基伍省（North Kivu）和毗鄰的伊圖里省（Ituri）已有超過16萬人接種疫苗，但這個區域長期處於動亂且當地社區對衛生工作人員缺乏信任，阻礙了疫情控制。

剛果民主共和國自去年8月1日爆發伊波拉疫情，2500多起感染病例中已有超過1600人因這種出血性病毒喪命。

美聯社報導，世衛組織今天做出這類宣告是由於伊波拉疫情擴散至人口超過200萬的果瑪市。毗鄰盧安達的果瑪市是邊境大城。

衛生工作者稱果瑪市基本上屬於戰區。數十個叛亂團體在剛果民主共和國東北部相當猖獗，近年來奪走數百人性命。相關攻擊行動造成當地民眾身心受創，讓外界和部分有關當局感到擔心。

在充斥誤解下，防疫人員忙於解釋防疫工作的重要性。部分衛生工作人員遭到攻擊，像是世衛組織一名流行病學家今年年初遭槍殺身亡，這些攻擊導致感染案例激增，同時危害到追蹤曾與感染者接觸過人員的艱困工作。

這是世衛組織專家小組第4度針對伊波拉疫情召開會議，部分專家表示，數個月前就已經符合國際關注公共衛生緊急事件的條件；這類宣告意味疫情已對其他國家構成危險，需要各界採取協同一致行動。

剛果民主共和國伊波拉疫情擴散至鄰近的烏干達後，世衛組織上個月因此召開會議。但幾個月以來，衛生專家一直擔憂疫情擴散至東部主要大城果瑪市，當地是主要的區域樞紐。世衛組織剛果民主共和國東部辦公室傳染病主任金吉賈瑞博士（Harouna Djingarey）說：「從這裡你能飛往世界各地。」（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080718