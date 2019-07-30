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美中貿易復談前夕 美企對華為供貨範圍仍欠釐清

最新更新：2019/07/30 11:08

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普一個月前說會允許美企恢復對中國通訊大廠華為供貨，但現在一個月過去，政府仍未釐清美企可對華為的供貨範圍，恐讓明天重啟的美中貿易談判蒙上陰影。

川普和中國國家主席習近平上月會面時同意透過重啟談判試著化解長達一年的貿易戰，川普並在會中承諾允許美企恢復對華為供貨以示善意，中國則同意恢復大規模購買美國農產品。

川普的宣布讓美國晶片商一片叫好，但政府官員後來澄清說，川普的意思是政府只會在不構成國安風險、且物件是「非敏感性」的情況下，才會發放出口許可。

但商務部至今未回應約35家企業提出的約50張執照申請，讓晶片業與北京無所適從。

前商務部官員芮恩希（William Reinsch）表示：「現階段很混亂。」他還說，逐案審查的方式「造成了最大程度的不確定性」。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）明天起將在中國上海和中國國務院副總理劉鶴展開談判，這是川習兩人會面後美中首次面對面會談。知悉談判的人士預料，華為議題將是談判主要焦點。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1080730

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