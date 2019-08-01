聯準會降息替經濟打預防針 短期內恐難再降

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美國聯準會今天宣布調降基準利率1碼，逾10年來首度降息，在全球成長趨緩之際替美國經濟打預防針。聯準會主席鮑爾表明降息循環未開啟，澆了預期短期內再降息的投資人冷水。

除以降息支撐經濟，聯邦公開市場委員會（FOMC）為期2天的決策會議結束後，聯邦準備理事會（Fed）官員還宣布明天起結束縮減資產負債表規模，這項俗稱量化緊縮（QT）的計畫提前2個月告終。

根據會後聲明，10位投票的聯準會官員中，8人贊成降息1碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到2%至2.25%。波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）與堪薩斯市聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）主張利率不變，投下反對票。

這是2008年全球金融海嘯重創經濟以來聯準會首次降息，聲明為聯準會未來幾個月再度降息預留可能性。

聲明寫道：「委員會思考聯邦資金利率目標區間未來路徑之際，將持續留意經濟前景資訊背後的含意，並將採取適當行動以維持經濟擴張。」

美國經濟已擴張10年，聯準會官員預期經濟將穩健成長，但前景面臨諸多變數。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會表示，降息是因應下行風險、支撐經濟並提振通貨膨脹的作法，但官員認為這只是「循環中期的政策調整」。

鮑爾並表明「長期降息循環」尚未展開，澆了預期聯準會今年將多次降息的投資人一盆冷水。

美股6月以來在聯準會降息預期升溫刺激下屢創新高，鮑爾最新發言導致股市氣勢頓失，3大指數午盤跌幅擴大。道瓊工業指數終場下跌333.75點，跌幅1.23%，收在26864.27點，創5月底以來最糟單日表現。

過去10年，美國緩慢走出金融海嘯引發的經濟衰退，聯準會歷經9次升息，才將聯邦資金利率目標區間拉高到2.25%至2.5%。在歐元區、日本等國央行降息或採取負利率政策的局面下，去年4度升息的聯準會歷經7個月觀望期，終於改弦易轍降息。

鮑爾表示，這次降息確實有「保險」意味。

今年以來，全球經濟明顯降溫、貿易局勢充滿變數、美國通膨率未達聯準會2%目標，令官員深感憂心。鮑爾提到，聯準會今年改採趨於寬鬆的政策，經濟在支撐逐漸增加下表現符合預期，政策支撐漸增讓經濟穩健並有利於前景。

美國第2季國內生產毛額（GDP）折合年率成長2.1%，遠低於首季的3.1%。但6月失業率3.7%，仍接近半世紀低點，在企業投資觀望之際，占美國經濟約7成比重的民間消費勁道不墜，成為經濟中流砥柱。

不過，在民眾所得成長緩慢的情況下，美國通膨偏弱，成為聯準會降息另一重要因素。

聯準會去年每季都升息，背景是官員預期通膨率將往2%目標邁進，這份期待並未成真。面對通膨可能長期低於2%的風險，聯準會官員不敢掉以輕心，但美國第2季通膨出現回溫跡象，使得聯準會未來幾個月是否有必要繼續降息，充滿懸念。

華爾街日報報導，今天是過去25年來，聯準會第5度從升息轉向降息。回顧過往4次，聯準會都不是降息一次就打住。

美國總統川普這一年來多次抨擊聯準會貨幣政策拖累經濟成長，曾要求聯準會降息1個百分點，讓基準利率回到去年4度升息前的水準。鮑爾在內的聯準會官員一向強調決策不受政治干預，未來利率走向是否符合川普願望，牽動金融市場人心。（編輯：林治平）1080801