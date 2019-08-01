伊波拉爆發滿一年前夕 民主剛果疫情急速升溫

（中央社剛果果瑪31日綜合外電報導）剛果民主共和國東部伊波拉疫情今天急速升溫，有一人死亡、另一人確診罹病，並且在先前未爆發疫情的省分隔離15人。今天也是剛果爆發這種出血性病毒屆滿一週年前夕。

今天公布的數據顯示，總計有1803人在這波歷來第2致命的伊波拉（Ebola）疫情中喪命。

民主剛果對抗伊波拉疫情負責人穆延貝（Jean-Jacques Muyembe）表示，果瑪市（Goma）第2人死於伊波拉病毒。毗鄰盧安達的果瑪市是人口稠密城市，能從這座城市轉乘交通工具前往東非許多地區。

穆延貝告訴法新社：「果瑪市一名伊波拉病毒確診病患已死亡。會採取一切措施來阻斷傳染鏈。」

負責協調北基伍省（North Kivu）因應伊波拉疫情的阿貝迪（Aruna Abedi）今天稍晚表示，第3人檢測出這種病毒陽性反應。疫情最嚴重的北基伍省自去年8月1日爆發伊波拉疫情。

阿貝迪表示，受影響的衛生中心已開始施打疫苗。

他告訴法新社：「醫療人員、曾接觸這名病患的人以及他們曾接觸的人是優先施打對象。」

一名因應伊波拉疫情官員表示，第3個確診病例是1歲大女嬰，她的父親是果瑪市第2名伊波拉病毒確診病患，本週稍早在同一座衛生中心死亡。這名父親育有10名子女。

不願具名的這位官員告訴法新社：「這名女嬰已出現這種疾病相關徵候。」（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080801