菲國擬提高酒與電子菸稅 稅收挹注全民醫保計畫

（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）菲律賓財政部提案加徵酒類和電子菸稅，預計明年可增加365億披索（約新台幣220億元）稅收，供投注於全民醫療保險（UHC）計畫。

商業鏡報（Business Mirror）今天報導，菲國財政部助理部長藍比諾（Antonio Lambino）表示，財政部提出的菸酒稅2加B方案將對啤酒、酒精飲料、蒸餾酒、葡萄酒和電子菸等產品加稅，預計明年可增加365億披索稅收。

菲國財政部綜合稅制改革計畫中的菸酒稅2加A方案已在7月經總統簽署成為法律。

根據新法，明年起每包菸品消費稅將增加為45披索，之後每年增加5披索，2023年每包菸品消費稅達60披索後，還將逐年調漲5%菸品稅。

藍比諾說，預計菸酒稅2加A方案明年將帶來155億披索稅收。

財政部長杜明奎（Carlos Dominguez III）日前表示，須儘快通過綜合稅制改革計畫內其他法案，尤其是那些稅收將用於全民醫療保險計畫的方案。

另外，眾議院歲入委員會今天起審議杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府綜合稅制改革計畫尚未通過的法案。

歲入委員會主席薩爾斯達（Joey Salceda）說，委員會預計明天之前將討論企業所得稅暨獎勵改革法案（Citira）。

對於稅改法案規劃將企業所得稅假期（ITH）年限減少為3年，薩爾斯達和杜明奎提出，希望將年限改為不超過4年。

目前，向菲律賓經濟特區管理署（PEZA）登記的投資者根據產業類別，可享最高4到6年免稅期。

薩爾斯達和杜明奎也建議，將企業享額外租稅獎勵的年限，由法案中的2年延長為3年。

企業所得稅暨獎勵改革法案希望藉由將公司所得稅率由30%調降到20%以鼓勵投資。

薩爾斯達表示，這項法案通過後，菲國國內企業預計將增加140萬個工作機會。（編輯：林憬屏）1080813