在家抽菸也算家暴 泰國為減少二手菸祭出新法

泰國日前通過2019家庭發展和保護法，法案認為抽菸對健康有害並將在家中抽菸視為家暴的一種。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）泰國法律將在家中抽菸視為家庭暴力的一種，和抽菸者同住的人可以申訴，若申訴案成立將進入司法程序。這項新法今天上路，泰國政府希望藉此減少二手菸的危害。

泰國日前通過2019家庭發展和保護法（2019 Family Development and Protection Act），法案中認為抽菸對健康有害，因此將在家中抽菸視為家庭暴力的一種。

法案規定，和抽菸者同住屋簷下的親屬如果覺得受影響，可以向地區的家庭保護中心申訴，如果申訴案成立，就會進入司法程序。

儘管新法並未明確規定罰則，法院可以要求違反規定者停止在家中抽菸，或是去上如何停止抽菸的課。

曼谷郵報（Bangkok Post）曾報導，馬奚杜大學（Mahidol University）轄下的菸草控制研究和知識管理中心（Tobacco Control Research and Knowledge Management Centre）主任羅那猜（Ronnachai Khongsakon）表示，泰國去年有8278人死於二手菸害。

該中心研究顯示，33%的吸菸者會在家中抽菸，而其中的74%會天天抽菸；根據泰國公共衛生部的數據，去年泰國有5萬4512人死於因抽菸引起的疾病。泰國政府希望在2025年前減少30%的菸草消耗量。

泰國法律對於吸菸有嚴格規範，吸菸者的年齡從18歲上修到20歲，如果在禁止吸菸區如醫院、公園、教育機構、寺廟、動物園或遊樂園等地吸菸，會被罰5000泰銖（約新台幣5091元）。

泰國機場集團今年2月已宣布6個主要國際機場航廈內的吸菸室全面停用，也就是機場航廈內全面禁菸，違者將處最高5000泰銖罰鍰。而泰國境內有24個海灘包括知名的巴達雅、普吉島、華欣等地海灘都禁止吸菸。（編輯：林憬屏）1080820

吸菸有害身體健康，未滿18歲請勿吸菸。