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日本貿易優惠白名單排除南韓 28日生效

最新更新：2019/08/27 23:28

（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本政府明天起開始實施將南韓排除在適用貿易優惠「A集團」（白名單國）以外的政令，這是繼7月加強對出口南韓的3項半導體關鍵原料後，第2波加強對南韓的出口管制措施。

日本讀賣新聞報導，有關將南韓排除在適用貿易優惠「A集團」（白名單國家）以外一事，日本經濟產業大臣世耕弘成今天在內閣會議後的記者會上強調，這是為了妥善進行出口管理的舉措，無意對日韓關係造成影響。

日本將出口國家分為4大類，從信賴度高到低分別是A集團（group A）、B集團、C集團及D集團。信賴度最高的A集團也被稱為「白色國家」（白名單國），適用最優惠的貿易措施，成員包括美、英、法等27國，南韓原本是亞洲唯一被列入白名單的國家，但從28日起從白名單移除，降至B集團。

日本企業在出口管制品項到A集團國家時，原則上可享3年間不需個別申請許可的手續。

日本企業出口到B集團國家，雖然不屬於管制品項的螺絲及鋼鐵等多數品項，只要日本經濟產業省認為有可能轉為軍事用途的話，就有必要取得個別許可；如果經產省審查認定有問題的話，對象品項就無法出口。

台灣和中國、新加坡等多數的亞洲國家則是被日本政府列為C集團，日本企業要出口管制品項到C集團的話，多數都需取得個別許可；而北韓、伊拉克、伊朗等10國被列為D集團，所有管制品項出口時都要取得個別許可。（編輯：劉學源）1080827

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