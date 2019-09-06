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首頁 / 國際

聯準會研究：貿易不確定性恐削減美GDP約1%

最新更新：2019/09/06 11:01

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據美國聯邦準備理事會（Fed）研究，總統川普對全球發動貿易攻勢，截至明年初，美國經濟規模應會縮減約1%。

經濟學家自去年以來就提出警告，川普對中國和歐洲的貿易戰威脅全球經濟成長，目前全球經濟成長已開始減緩。

企業抱怨，除了貿易戰的關稅外，公司投資和聘僱決策都因不確定性而受到阻礙，這些不確定性包括不知何時、是否或物價將上漲多少，及他們可能突然流失哪些外國買家。

聯準會研究員昨天在一項分析性說明寫道，去年以來的不確定性激增，「與世界工業生產和全球貿易減緩緊密相關」。

由於不確定性一再升級，對美國國內生產毛額（GDP）的不利影響「預料將持續增加至明年初，最高將影響超過1%」。

聯準會這項研究追蹤企業財報會議和新聞媒體等參考資料，結果發現各已開發和新興經濟體GDP都出現類似下滑情形。

聯準會研究員還表示，若今年5月和6月避免了貿易戰升溫，不確定性的負面影響可能已經開始減輕。

「然而，今年5月以來的新不確定性，可能引起額外的連鎖效應，進一步壓低今年下半年和明年GDP。」

川普近幾個月來針對「經營不善和疲弱企業」及聯準會猛烈抨擊，稱是聯準會降息速度不夠快而遏制了美國經濟成長，而非貿易衝突造成。

川普上週推文說：「我們沒有關稅問題。我們的問題在聯準會。」（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080906

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