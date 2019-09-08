汽車業遇困境 多家大廠缺席法蘭克福車展

（中央社法蘭克福8日綜合外電報導）兩年一度的法蘭克福國際車展12日向大眾敞開大門，當抗議氣候變遷的示威者在會場外集結時，多家外國汽車製造大廠選擇遠離這項大展，這正是汽車產業眼前困境的縮影。

汽車研究中心（Centre for Automotive Research）的杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhoeffer）說：「從來沒有那麼多汽車製造商取消參展。」

法蘭克福車展的主辦方是德國製造商，杜登霍夫爾表示：「法蘭克福車展已變成一項充滿問題的商展。」

汽車大廠如製作賓士（Mercedes-Benz）的戴姆勒（Daimler）、BMW和福斯（Volkswagen）等集團正眼看他們的工程優勢和獲利率受到侵蝕，而全球經濟的前景更是一片黯淡。

美國對歐洲進口車課關稅的潛在打擊，籠罩許多汽車製造商，而且他們由於在美國設廠，原已因為不斷升級的美中貿易戰所苦。

全球4大汽車製造商有3家今年不會參加法蘭克福車展，即法國與日本合資的雷諾-日產-三菱汽車集團（Renault-Nissan-Mitsubishi）聯盟、日本的豐田（Toyota）和美國的通用汽車（General Motors）。

還有其他重量級的汽車製造商缺席，如義大利-美國的飛雅特-克萊斯勒集團（Fiat-Chrysler），和法國的寶獅雪鐵龍集團（PSA），部分最知名的奢華品牌也是如此。

參與法蘭克福車展的車商有個共同優先目標：激發市場對今年推出的新型電動車的熱情，因為歐洲聯盟新的碳排放限制將在2020年開始生效。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1080908