東協部長會議落幕 重申今年完成RCEP決心

東協經濟部長級會議和RCEP部長級會議落幕，泰國副總理兼商業部長朱林（Jurin Laksanawisit）10日傍晚舉行總結記者會，重申各國今年完成區域全面經濟夥伴協定（RCEP）談判的決心。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年9月10日

（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）東協經濟部長級會議和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）部長級會議落幕，各國同意在9月中下旬越南峴港RCEP高級官員會議中做結論，今年完成RCEP的談判，最快明年可以簽署。

第51屆東南亞國家協會（ASEAN）經濟部長級會議和第7屆區域全面經濟夥伴協定部長級會議3日至10日在曼谷舉行，東協10國加中國、日本和韓國等13國經濟部長級會議今天上午舉行，會後發布的東協10加3聲明表示，在東協加三的貿易持續增長之際，與會者警告持續升高的貿易衝突對貿易的影響。

與會者憂心保護主義的興起和反全球化的趨勢會傷害全球經濟和多邊主義，東協加3國的部長重申支持開放、透明、包容、無歧視且基於規則的多邊貿易體系。

與會者重申支持加強區域經濟整合及支持今年完成區域全面經濟夥伴協定談判，並強調多邊主義和區域主義對全球和區域和平、穩定和繁榮的重要性。

除了東協加3會議外，這幾天東協分別和多個國家舉行雙邊會談，泰國副總理兼商業部長朱林（Jurin Laksanawisit）今天傍晚在總結記者會上表示，參加RCEP的每個國家都同意在9月19日至27日越南峴港舉行的高級官員會議中做出結論。

朱林說，各國也同意在今年完成區域全面經濟夥伴協定的談判，最快明年可以簽署。

區域全面經濟夥伴協定包括東協10國和6個貿易對話夥伴國中國、日本、南韓、印度、澳洲和紐西蘭，協定完成後，預估經濟規模占全球年生產總值32.30%，約27兆美元。（編輯：郭中翰）1080910