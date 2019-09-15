阿根廷經濟危機 加深依賴中國市場

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯15日專電）身陷經濟危機的阿根廷，為擴大出口擺脫困境，日益依賴中國。除水果農產品，日前雙方政府簽定協議開放豆粕出口中國，每年有16億美元市場，新增7家禽肉廠出口。

豆粕油籽副產品一般主要作為禽畜飼料，是阿根廷主要出口產品。根據阿根廷國家統計和普查局（Indec）數據指出，2018年豆粕出貨量就有91.97億美元，其中6成買家主要以亞洲國家尤其是越南為主，歐洲占約不到4成，也有部份北非買家，阿根廷農產部估計2020年初可出口500萬噸豆粕至中國。

由於中國擁有龐大的飼豬業，豆粕飼料需求大量，是最大的豆粕消費國，阿根廷多年來試圖打入未果，中美貿易戰適時協助阿根廷打入中國市場。

由於這項協議是阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）與中國國家主席習近平4年前增加開放雙方合作的結果，在總統大選預選失利選情低迷的馬克里，也在第一時間在其推特帳號向阿根廷民眾大肆宣揚此政績，他指出中國在是世界上最大的市場之一，開放後將為阿根廷創造更多農業機會。

近年來中國在拉丁美洲國家大展野心，對於阿根廷，中國是僅次於巴西的第2大貿易夥伴，除了新開放的豆粕，多年來也一直持續向中國出口豆類和大豆油，2019年到目前為止，阿根廷向中國出口430萬噸大豆，佔其總出口量的百分之八十。

除了身為大豆出口大國，阿根廷的農產品櫻桃，藍莓、柑橘類水果和蜂蜜和肉類產品也已成功進入中國市場，尤其阿根廷的特產牛肉特別贏得中國消費者青睞，阿根廷農業部資料指出，2018年阿根廷出口中國牛肉達8.83億美元市場。在雙方政府簽定協議後，除了先前已運作的22家牛肉屠宰工廠持續出口中國，還新增加7家禽肉屠宰廠，待正式啟用出口中國，可創造更多就業機會，帶動阿根廷畜牧產業鏈經濟。

此外今年7月，因中國爆發非洲豬瘟，豬肉市場相當緊缺，阿根廷也保握時機，出口首批訂單300噸豬肉至中國，由於中國豬肉缺口相當大，阿根廷官方也很樂觀，估計今年至少可出口1.8萬噸豬肉到中國。1080915