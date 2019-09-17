非洲豬瘟疫情影響供給 越南豬肉進口大增

（中央社河內17日電）越南的非洲豬瘟疫情最近升溫，大量染病豬隻被迫撲殺，使境內豬肉供給減少，必須靠進口來彌補缺口；據統計，今年前7個月越南豬肉進口量成長3.4倍，呈現大增趨勢。

「越南網」新聞網站今天引述越南獸醫局報導，截至10日為止，全國有63省市、639縣、7459個村落爆發非洲豬瘟疫情，被迫撲殺染病豬隻近500萬頭，重量28萬2426公噸，占全國豬肉總重量的7%。

報導說，非洲豬瘟疫情沒有趨緩跡象，某些地區雖然許多天未發現新病例，最近卻重新爆發疫情。

越南統計總局數據顯示，截至7月1日為止，越南全國豬隻總數剩下2220萬頭，減少18.5%，其中能繁殖的母豬數量為320萬頭，減少20%。

越南農產品加工與市場發展管理局表示，越南2018年豬肉產量達280萬噸，在全球排名第5位；不過，今年初至今越南卻必須進口大量豬肉。統計顯示，今年前7個月越南共進口1.17萬噸豬肉，進口額為2210萬美元，與去年同期相比，分別成長3.7倍和4.3倍。

報導說，非洲豬瘟疫情迅速蔓延使豬隻數量減少，豬肉供應下降，因此必須加強進口以彌補國內豬肉缺口。此外，由於豬肉供給減少，使價格上漲。

越南農業與農村發展部副部長馮德進（Phung Duc Tien）說，國內豬肉供應因受疫情影響而大幅減少，預計價格將繼續飆漲，且今年底豬肉短缺情況將更嚴重，農業相關單位已推動其他家畜、家禽和水產品等養殖業發展，確保市場肉品供應穩定。（編輯：郭中翰）1080917