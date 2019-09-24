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首頁 / 國際

歐盟最高法院裁決 Google無須擴大執行被遺忘權

最新更新：2019/09/24 19:53

（中央社盧森堡24日綜合外電報導）歐盟最高法院今天駁回法國當局提出的要求，判定谷歌（Google）不需要移除全球範疇的敏感個資連結。這是Google面對日漸強硬的「被遺忘權」法規時所打贏的一場勝仗。

歐洲法院（European Court of Justice）2014年5月裁定認可「被遺忘權」（Right To Be Forgotten），允許個人使用者在某些條件下，可以向Google等搜尋引擎業者要求移除特定搜尋結果。

路透社報導，如今這起案件被視為一項考驗，測試歐洲法律約束力是否能延伸到歐洲以外，以及個人是否能在沒有扼殺言論自由和正當公共利益的情況下，要求移除網路搜尋結果中的個人資料。

歐洲法院今天指出：「目前根據歐盟法律，允許資料對象要求移除搜尋結果的搜索引擎業者並沒有義務…要在所有版本的搜尋引擎執行這類搜尋結果移除行動。」

「然而，歐盟法律要求搜尋引擎業者，要在所有歐盟會員國相對應的搜尋引擎版本上，執行這類的搜尋結果移除行動。」

這起案件肇因於法國資訊與自由全國委員會（CNIL）於2016年對Google罰款10萬歐元，理由是Google在受理所謂「被遺忘權」要求時，拒絕全球性地移除網路搜尋結果中的敏感資訊。

對此，Google向法國最高行政法院提出上訴，後者便向歐洲法院諮詢意見。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1080924

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