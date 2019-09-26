IMF暫緩54億美元貸款 馬克里連任路雪上加霜

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯25日專電）阿根廷總統馬克里8月初選失利，國際貨幣基金決定在阿國大選前暫緩支付54億美元貸款，使其連任之路和阿根廷低迷的經濟雪上加霜。

阿根廷10月27日將舉行總統大選，8月初選時馬克里（Mauricio Macri）意外慘敗給反對黨總統候選人艾柏托（Alberto Fernandez）及其副手搭檔前總統費南德茲（Cristina Fernandez）。

試圖力挽狂瀾的馬克里24日出席聯合國大會時，藉機向阿根廷選民喊話，使得這場外交演說更像是一場競選演講。

馬克里表示，阿根廷人正經歷政經情勢的不穩定，他的優先事項是照顧好人民。由於艾柏托主張取外匯管制和貿易保護主義，馬克里雖未直接批評對手，但強調他自2015年上任後，努力帶領阿根廷重新融入世界，阿根廷人未來最好的選擇是加強合作和改善多邊主義。

馬克里24日這趟短暫美國行，利用機會偕同阿根廷財政部長拉昆扎（Hernan Lacunza）、阿根廷中央銀行總裁桑德利斯（Guido Sandleris）和國際貨幣基金（IMF）官員見面，希望國際貨幣基金能及早提供阿根廷54億美元撥款，以協助穩定金融市場及支付即將到期的債券。

2018年馬克里政府與國際貨幣基金簽署一項570億美元巨額貸款協議，但預計9月中旬放款的一筆54億美元貸款迄今仍未撥付，拉昆扎多次前往談判空手而回，這次依然未得到滿意答覆。

國際貨幣基金新任總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）25日在華盛頓接見拉昆扎時，僅表明「任何款項支出都必須等待一段時間」。

馬克里8月總統初選失利後，連帶使這項貸款協議遭到嚴重打擊。由於阿根廷政局混沌未明，究竟誰能當選新總統還未得知。

阿根廷媒體指出，2位足以代表國際貨幣基金立場的官員李普頓（David Lipton）和沃納（Alejandro Werner）認為：「阿根廷政治局勢已發生巨大變化，應該等到10月大選結果後，再評估是否放款這筆54億美元！」

李普頓25日接受彭博廣播（Bloomberg Radio）訪問時承認：「阿根廷正在經歷相當複雜的局勢，由於阿根廷嚴重的政治、經濟不確定性，國際貨幣基金與阿根廷這項協議將會暫停一段時間！」

彭博廣播指出，這顯示國際貨幣基金先前與阿根廷的570億美元協議貸款似乎已遭到凍結，包括應該在9月15日發放的54億美元貸款。而10月大選屆時若由反對黨候選人艾柏托勝選，他已表示將重新和IMF就貸款條件重新談判。（編輯：陳永昌）1080926