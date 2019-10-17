更多編輯台推薦新聞：
影片／亞錦賽中華隊灌17分扣倒斯里蘭卡 確定晉複賽
運動

影片／亞錦賽中華隊灌17分扣倒斯里蘭卡 確定晉複賽

台灣大選防中國滲透自媒體 學者建議從金流追查
政治

台灣大選防中國滲透自媒體 學者建議從金流追查

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

聯準會：經濟成長趨緩 美國企業看淡前景

最新更新：2019/10/17 10:05

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）聯邦準備理事會（Fed）今天指出，美國最近幾週成長不明顯，導致多家企業下修展望，現在他們預測經濟將走弱。

法新社報導，經濟開始減弱，儘管目前仍令世界上其他工業化國家相形失色，但外界廣泛預期聯準會本月稍後將調降利率，若真如此，將是今年以來第3度降息。

聯準會在分析經濟的褐皮書報告中指出，「美國經濟以輕微至適度的腳步擴張…全國各地呈現各式各樣的企業活動。」

「大部分聯繫企業預期經濟擴張將持續下去；然而許多企業下修他們未來6至12個月成長展望。」

多數經濟學家不認為明年經濟將衰退，但預料經濟模型顯示風險正在攀升。

根據褐皮書報告，製造業和農業面臨的困難尚未紓緩。

聯準會蒐集全國各地傳聞軼事的這份報告指出，美國經濟其他領域的發展一直不均衡，但家庭支出持續表現「堅實」。

牛津經濟公司（Oxford Economics）表示，這份報告「了無生氣」，表明聯準會還會調降利率。

牛津經濟公司在客戶建議中指出，「我們認為今年還將降息2次，分別是在10月和12月。」

華爾街對於這份報告大多不為所動。美國商務部公布9月消費者需求減弱的數據後，美股小幅下跌。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1081017

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報