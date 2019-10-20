亞馬遜倉儲大公開 機器人與真人智慧分工[影]

全美第一大電商亞馬遜倉儲開放參觀，滿足民眾的好奇，一窺真人與人工智慧並行的倉儲管理模式。中央社記者周世惠舊金山攝 108年10月20日

（中央社記者周世惠舊金山19日專電）全球最大電商平台亞馬遜（Amazon）如何做到在一天之內，讓用戶收到民生用品、電子產品，和萬聖節前夕的變裝道具服？消費者在螢幕這端按下「購買」鍵後，亞馬遜那一端的倉儲中心怎麼選貨、裝貨和包裝？現在這個流程對外大公開。

轟隆隆的噪音是進到亞馬遜倉儲的第一印象，亞馬遜對訪客提供耳機，因此能夠聽到導覽員的說明。3個月前加入亞馬遜的安柏羅德（Amber Lord）是沙加緬度（Sacramento）倉儲的形象大使。她告訴中央社記者，亞馬遜倉儲開放參觀是希望滿足民眾的好奇心。

這座距離舊金山機場東北方車程2個多小時的倉儲，位在農業區附近，面積大約是28個足球場那麼大，而號稱目前全球最先進的美國最新型核動力航母「福特號」的甲板面積相當於3個足球場。

亞馬遜在北加州的倉儲位在沙加緬度機場附近、距離舊金山機場東北方車程2個多小時農業區附近，面積大約是28個足球場。中央社記者周世惠舊金山攝 108年10月20日

任務中心24小時全年無休

忙碌的工作站，綿延數里的輸送帶和斜坡道在不同的作業區運轉、全年無休。亞馬遜的倉儲有獨特的命名：「任務中心」（Fulfillment centers）。小廠商把貨品存放在任務中心，從收單到寄出包裹，亞馬遜全程包辦。儘管是位在北加州的倉儲，發貨對象涵蓋全美國。

記者和當地民眾一行20多人，先步行階梯上到4樓，再一樓樓往下參觀，被安排探訪的區域，包含了商品採集、挑選和包裝作業區。

4樓高的工廠，由機器手臂把廠商進貨舉到樓上，集貨區儲存了上百萬個各式商品。

亞馬遜的倉儲名為「任務中心」，從收單到出貨的全部流程都由亞馬遜一手包辦，滿足用戶單日下單、當日收貨的期待與承諾。中央社記者周世惠舊金山攝 108年10月20日

亞馬遜的機器人叫Kiva

映入眼簾、在地上奔忙的是橘紅色機器人，亞馬遜取了Kiva（奇娃）的名字，它們長得貌似放大幾倍的家用掃地機器人。每個編號不同的機器人上頭背著活動貨架，由堆疊約10層高的黃色「小艙匣」（pods）組成。

相對於傳統倉儲有很多手動推車，而且商品是依照性質分類，書在一區、鞋子在另一區等，亞馬遜的創新做法由採集員（stowers）把進貨的商品，隨機放到機器人的貨架上。

導覽員羅德說明，「人工智慧可以追蹤到工作人員把貨品放在哪裡。」隨機放置貨品的方式看似違背常理，卻能讓獨立作業的人員保持效率，不會因為某項熱賣商品而「塞車」耗時、拖垮裝箱速度。

機器人在商品採集區，沿著水泥地上的2維條碼所設定的路線跑來跑去，先收貨，再駕馭平衡地抵達挑貨員（pickers）的工作站。

在亞馬遜倉儲中心工作的橘紅色機器人名為Kiva（奇娃），它們長得貌似放大幾倍的家用掃地機器人。（亞馬遜公共事務室提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 108年10月20日

亞馬遜採創新做法，由採集員把商品隨機放到機器人的貨架上。電腦會追蹤到工作人員把貨品放在哪裡。（亞馬遜公共事務室提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 108年10月20日

人工智慧的背後是演算法

挑貨員面前會有好幾台機器人，同時電腦螢幕顯示訂單，電腦系統同時指示挑貨員在哪個機器人、哪個盒艙編號中有哪些貨品，應該挑起來放進黃色的「購物箱」（tote）。

購物箱代表一個訂單，裝妥一單就推上輸送帶。箱子好比一列列車廂，維持一定的安全間距，運到下一站給包裝員。

包裝線上，每個貨品都經過掃描，確保出貨正確。電腦系統會自動建議包裝員應選擇哪種大小合適的箱子，有一台機器會量測出剛好長度的膠帶，以利黏貼封箱。

到這個流程，導覽員強調，「包裹是誰的都還看不出來！」再經過一次掃瞄機和磅秤，確定裡面的物品和訂單吻合。接著，郵寄標籤透過機器貼到每個即將外送的箱子和袋子上，速度之快好像在空氣中被風烙印的小白紙。包裹滑到正確分類的推車後，等待坐上貨運車。

10萬機器人與25萬倉儲員工並行合作

亞馬遜自2012年引進機器人在倉儲中心工作，目前全球有超過10萬個機器人上線，與25萬倉儲員工，彼此分工、智慧合作。（亞馬遜公共事務室提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 108年10月29日

一小時的導覽行程結束後，參觀民眾伊凡斯（Robin Evans）告訴記者，她覺得大開眼見，她說：「原以為會有很多人力，沒想到有那麼多人工智慧。」

亞馬遜自2012年引進機器人在倉儲中心工作，根據官網，目前全球有超過10萬個機器人上線，與25萬倉儲員工，彼此分工、智慧合作。

在這趟參訪行程，除了一位主要解說的導覽員，還有兩位倉儲員工陪同，一位是退伍軍人加入亞馬遜，從作業員升到主管，是亞馬遜大量僱用的美國退役軍人代表；另一位是少數族裔，兩人都歷練過倉儲內的各種工作，他們表示：「在亞馬遜倉儲做事，經手各式訂單，可以看到一般民眾生活的縮影，跟著創新一起成長。」

在門禁管理森嚴的倉儲入口前，標語正寫著「認真工作、盡情歡樂、創造歷史」。

亞馬遜的挑貨員面前同時會有好幾台機器人，電腦螢幕顯示需處理的訂單，並指示挑貨員去哪裡挑貨。（亞馬遜公共事務室提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 108年10月20日

「認真工作、盡情歡樂、創造歷史」的標語背後是亞馬遜倉儲，訪客核實身分證後才可入內。導覽人員表示在亞馬遜倉儲工作可以看到庶民生活的縮影。中央社記者周世惠舊金山攝 108年10月20日

公關大作戰 46間倉儲開放眼見為憑

亞馬遜的倉儲工作近年屢因負面消息上媒體，今年7月15日「超級會員日」（Prime Day），包括德國和美國中西部的明尼蘇達州、美東紐約都有倉儲員工發動示威抗議，要求更好的時薪與工作環境。

總部設在西雅圖的亞馬遜公共事務室說明，「亞馬遜對於安全與正面的倉儲環境很驕傲，因此想分享給客戶和大眾」。

開放參觀是一場公關戰，過去5年亞馬遜倉儲開放參觀的家數僅個位數，今年中起擴大開放美、加地區和歐洲各有23間倉儲，接受6歲以上訪客預先登記參觀。每週5天、一天舉行兩次導覽及學校戶外教學。

2019年市值8570.7億美元、世界第3大企業的亞馬遜，全球擁有175個倉儲中心，中央空調、挑高天窗設計的廠房、以顏色區分工作站，運作模式類似。

和要求嚴格的工廠規定相仿，安全第一，訪客會收到拜訪確認的電子郵件，檢查身分證後入內，全程不能拍照與攝影，必須穿平底鞋，紮起長髮，禁戴絲巾、圍巾。印有亞馬遜商標的環保水瓶是訪客的紀念品。（編輯：周永捷）1081020