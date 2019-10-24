歐洲燃煤發電廠虧錢 碳追蹤促發展再生能源

（中央社巴黎24日綜合外電報導）根據環保團體碳追蹤今天公布的報告，燃煤不但公認是最骯髒的發電燃料，而且還無利可圖，有4/5的歐洲燃煤發電廠都在虧錢。

碳追蹤（Carbon Tracker）的金融專家創造模型，分析所有歐洲燃煤發電廠的營運經濟狀況，表示今年虧損可能達到66億歐元（約新台幣2246億元）。

法新社報導，碳追蹤的電力與公用事業負責人葛瑞（Matt Gray）說：「歐盟的燃煤發電廠正在燒錢，因為燃煤發電廠無法跟平價的再生能源與天然氣競爭，情況只會惡化。」

「現在就是世界末日」（Apocoalypse Now）報告的共同執筆人葛瑞還說：「決策者與投資人最晚應在2030年前準備逐步淘汰煤礦。」

碳追蹤是由金融專家團隊組成的非營利智庫，研究金融體系可以如何同步配合轉型到低碳能源業。

碳追蹤的分析發現，德國的燃煤發電廠今年可能虧損19億歐元，同時，柏林當局希望再持續使用燃煤近20年。

報告發現，西班牙與捷克共和國都尚未訂下淘汰燃煤的日程，預估將各自虧損近10億歐元。

碳追蹤說，如果各國政府長期選擇支持使用燃煤，他們將面臨必須把成本轉嫁給公用事業股東或消費者，抑或是調高稅率或導致債務增加。

這份報告也質疑，一些擬議資助關閉燃煤發電廠的機制是否為合法，分析師並在報告中提出自己的提案。

碳追蹤建議各國政府運用目前低利率借貸的能力，再將資金借給燃煤發電廠老闆，前提是這筆資金必須用在發展再生能源電力。

償還貸款後，可將部分收益用在協助受關閉燃煤發電廠與礦場影響的社群。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081024