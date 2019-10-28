Tiffany傳將回絕LV母公司收購 主因報價低估

Tiffany傳將回絕精品公司路易威登母公司提出的145億美元收購報價，知情人士表示，因Tiffany認為報價低估了公司價值。圖為Tiffany門市。（圖取自facebook.com/Tiffany）

（中央社巴黎27日綜合外電報導）知情人士說，預期奢華珠寶商蒂芙尼（Tiffany）將回絕精品公司路易威登母公司酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）提出的145億美元收購報價，因蒂芙尼認為報價低估了公司價值。

多年來一直設法拓展美國市場的LVMH，已於本月稍早向蒂芙尼提出初步報價。路透社報導，LVMH提議以每股約120美元收購，而蒂芙尼於25日收盤價為98.55美元。

「金融時報」（Financial Times）報導，蒂芙尼顧問群今天仍在評估LVMH此一令人意外的出價，董事會也將考量下一步動作。

倫敦避險基金Egerton投資長阿米塔吉（John Armitage）告訴金融時報：「LVMH是全世界最頂尖的精品公司，早前收購寶格麗（Bulgari）品牌也很成功…作為蒂芙尼的股東，我們希望大品牌以及公司的價值最大化。」Egerton是蒂芙尼的第6大股東。

與蒂芙尼結合，將會是法國LVMH集團最大的收購案之一，也會強化其珠寶市場的地位。LVMH於2011年以52億美元收購義大利珠寶品牌寶格麗。

一旦併購蒂芙尼，將讓LVMH在珠寶與手錶等硬奢華品版圖上，能與競爭對手歷峰集團（Richemont）相抗衡，歷峰旗下擁有卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef）等品牌，也是此類商品領域的龍頭老大。

分析師說，蒂芙尼有機會擴展手錶市場，且能讓LVMH在美國核心市場擴大客群基礎，同時針對買得起更昂貴的寶格麗品牌的客群拓展商機。

LVMH與蒂芙尼目前都婉拒置評。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1081028