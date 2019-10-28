更多編輯台推薦新聞：
包浩斯建校百年 邀台灣4藝術家與德國威瑪老建築對話
文化

包浩斯建校百年 邀台灣4藝術家與德國威瑪老建築對話

抖音進駐矽谷挖角臉書人才 掀美國國安疑慮
國際

抖音進駐矽谷挖角臉書人才 掀美國國安疑慮

專題／2020大選求勝 蔡韓陣營都搶攻年輕選票
政治

專題／2020大選求勝 蔡韓陣營都搶攻年輕選票

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
澳洲民眾連署籲外交承認中華民國台灣 澳政府單位將回應
首頁 / 國際

Tiffany傳將回絕LV母公司收購 主因報價低估

最新更新：2019/10/28 14:18
Tiffany傳將回絕精品公司路易威登母公司提出的145億美元收購報價，知情人士表示，因Tiffany認為報價低估了公司價值。圖為Tiffany門市。（圖取自facebook.com/Tiffany）
Tiffany傳將回絕精品公司路易威登母公司提出的145億美元收購報價，知情人士表示，因Tiffany認為報價低估了公司價值。圖為Tiffany門市。（圖取自facebook.com/Tiffany）

（中央社巴黎27日綜合外電報導）知情人士說，預期奢華珠寶商蒂芙尼（Tiffany）將回絕精品公司路易威登母公司酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）提出的145億美元收購報價，因蒂芙尼認為報價低估了公司價值。

多年來一直設法拓展美國市場的LVMH，已於本月稍早向蒂芙尼提出初步報價。路透社報導，LVMH提議以每股約120美元收購，而蒂芙尼於25日收盤價為98.55美元。

「金融時報」（Financial Times）報導，蒂芙尼顧問群今天仍在評估LVMH此一令人意外的出價，董事會也將考量下一步動作。

倫敦避險基金Egerton投資長阿米塔吉（John Armitage）告訴金融時報：「LVMH是全世界最頂尖的精品公司，早前收購寶格麗（Bulgari）品牌也很成功…作為蒂芙尼的股東，我們希望大品牌以及公司的價值最大化。」Egerton是蒂芙尼的第6大股東。

與蒂芙尼結合，將會是法國LVMH集團最大的收購案之一，也會強化其珠寶市場的地位。LVMH於2011年以52億美元收購義大利珠寶品牌寶格麗。

一旦併購蒂芙尼，將讓LVMH在珠寶與手錶等硬奢華品版圖上，能與競爭對手歷峰集團（Richemont）相抗衡，歷峰旗下擁有卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef）等品牌，也是此類商品領域的龍頭老大。

分析師說，蒂芙尼有機會擴展手錶市場，且能讓LVMH在美國核心市場擴大客群基礎，同時針對買得起更昂貴的寶格麗品牌的客群拓展商機。

LVMH與蒂芙尼目前都婉拒置評。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1081028

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報