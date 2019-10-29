電子菸拉警報危害健康 美業者裁員重組團隊

（中央社舊金山28日綜合外電報導）面對美國可能即將實施電子菸禁令，電子菸製造商Juul Labs今天表示，將會裁減員工，這是公司重組計畫的一部分。

在電子菸明顯危害健康拉出警報前，總部位於舊金山的Juul Labs一直是快速成長的公司。據報公司去年底約有1500名員工，今年每月平均雇用300人。

Juul在答覆法新社詢問時表示，針對業務規模所需，從今開始到年底，將會裁減工作團隊。

公司並未揭露裁員人數，但「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，Juul Labs計劃裁減約500個職位。

Juul執行長戈拉斯維特（CK Crosthwaite）在聲明中指出，電子菸類有必要重新調整，這次重組將有助公司聚焦於減少未成年人用菸、投資科學研究，以及創新技術，同時在美國與世界各地尋求相關營運執照。

Juul說，裁員將遍及公司各個部門，但特定職位還是會持續用人。

根據重組計畫，Juul的數個技術團隊包括硬體、軟體和設計團隊，將合併為一個產品團隊。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1081029

※吸菸有害身體健康，未滿18歲請勿吸菸。