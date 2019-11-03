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雀巢等大廠願補貼可可農 惜杯水車薪無助脫貧

最新更新：2019/11/03 15:58

（中央社阿必尚2日綜合外電報導）業界消息人士今天表示，一些跨國企業願補貼非洲可可農生活開銷，此舉值得鼓勵，卻不足以讓農人脫離貧困。

可可生產量占全球6成以上的象牙海岸和迦納7月間啟動與巧克力農的協議，收購價會算入「生活收入差異」（living income differential, LID）。

全球前兩大可可亞商瑞士百樂嘉利寶集團（Barry Callebaut）和雀巢（Nestle）10月在德國柏林世界可可基金會（World Cocoa Foundation）會議期間做出多項宣布後，證實每公噸可可會比市價多付400美元協助農民。

象牙海岸和迦納這兩個相鄰的西非國家6月間表示，2020/2021這季的最低價格，會設定在每公噸2600美元。

身為全球最大飲料商的雀巢在聲明中說，雀巢購買2020/2021的可可豆時，已有算入「生活收入差異」。

一位不具名受訪的專家表示：「這對生產者而言是好事，但就算多的錢全都給生產者，他們也擺脫不了貧窮。」

農業工程師杜歐（Romeo Dou）說，根據「生活收入差異」，象牙海岸農人每公斤應拿到1000西非法郎（約新台幣51元），比原先每公斤825西非法郎多一些。

但杜歐說：「就算是1000西非法郎，也不會改變這些農人的生活。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1081103

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