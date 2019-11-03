沙國阿美石油將上市 大規模IPO歷史案例一次看

（中央社利雅德3日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯國營能源巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天證實，他們計劃在國內股市上市，還稱這是公司歷史的「里程碑」。

就銷售規模和阿美石油公司估值來看，這可能是世界最大規模首次公開募股（IPO）。

中國電商巨擘阿里巴巴2014年在紐約上市並籌得250億美元，至今仍保持全球最大規模首次公開募股紀錄。若阿里巴巴繼續進行在香港股市上市的計畫，該公司目標再籌資200億美元。

法新社整理歷史上其他大規模首次公開募股紀錄：

●軟體銀行公司（SoftBank）

跨國企業軟銀旗下經營行動電話業務的子公司2018年掛牌上市，籌資達到235億美元，是日本史上最大規模首次公開募股案。

●中國農業銀行（Agricultural Bank of China）

農行2010年在香港和上海首次公開募股上市，籌資221億美元。

●中國工商銀行（ICBC）

中國工商銀行2006年在香港和上海掛牌上市，籌資219億美元。

●友邦保險集團（AIA Group Ltd.）

友邦保險集團2010年脫離美國保險公司巨擘國際集團（AIG），獨立在香港證券交易所上市，籌資205億美元。

●Visa公司

美國信用卡巨擘Visa公司2008年在紐約上市，籌資196億美元。

● NTT DoCoMo公司

日本行動通信業者NTT DoCoMo脫離日本電信電話公司（NTT），於1998年在東京首次公開募股上市，籌資184億美元。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1081103