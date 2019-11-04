東協與中日韓會議 致力RCEP在2020年簽署

（中央社台北4日電）第22次東協與中日韓「10+3」領導人會議今天上午在泰國曼谷舉行，新華社報導，與會領導人高度讚賞RCEP談判取得重大突破，致力於2020年簽署協定，促進地區貿易和投資自由化便利化。

報導稱，出席「10+3」領導人會議的有東協十國領導人，以及中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅，會議由東道國泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）主持。

李克強在會議發言時，提出進一步挖掘「10+3」合作潛力的5點建議，首先是推進更高水準的經濟一體化。透過共同努力，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）15個成員國，「已結束全部文本談判，以及實質上所有市場准入談判」。

他表示，這是世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的東亞自貿區建設取得的重大突破，必將有力推動區域經濟一體化進程；中方「願在此基礎上加快中日韓自貿區談判進程，朝著建設東亞經濟共同體的目標邁進」。

其次是支持地區互聯互通建設。李克強指出，中方支持發表「互聯互通再聯通倡議的聲明」，做好共建「一帶一路」倡議與地區互聯互通倡議深入對接，在共建經濟走廊、發展經貿產業園區、加快市場規則及標準「軟聯通」等方面加強合作。

第三是夯實地區金融合作。各方應根據「10+3財金合作戰略方向」願景文件共識，探索透過財金合作完善區域經濟治理架構，服務區域經濟一體化需要；中方歡迎完成「清邁倡議多邊化協議」首次定期審議，支持進一步探討本幣出資，強化本幣在區域貿易投資的使用。

第四是促進可持續發展。中方願與各方落實聯合國2030年永續發展目標，透過「東亞減貧合作倡議」與各方分享發展經驗。

李克強指出，中方也願透過瀾滄江－湄公河合作、「中國－東盟東部增長區合作」等次區域合作機制，協助地區縮小發展差距。中方支持建立「10+3災害管理部長會」機制，願在2020年承辦首次部長級會議。

最後是深入開展人文交流。李克強表示，用好「10+3合作基金」，開展更多民眾喜聞樂見的合作項目；中方歡迎建立「10+3」合作網站，將繼續辦好「10+3」媒體合作研討會、「10+3」青年科學家論壇等活動。

報導稱，與會領導人積極評價「10+3」合作一年來，在促進地區經濟社會發展方面取得的成果。高度讚賞RCEP談判取得重大突破，致力於2020年簽署協定，促進地區貿易和投資自由化便利化。（編輯：林克倫/賴言曦）1081104