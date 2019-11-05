憂中國產品傾銷 莫迪宣布不參加RCEP

（中央社記者康世人新德里5日專電）在國內反對壓力及與其他國家無法就印度所關切的問題達成共識下，印度總理莫迪昨晚在曼谷宣布，不參加「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

根據印度新德里電視台（NDTV）等媒體引述官方消息說，莫迪（Narendra Modi）告訴參與RCEP談判的其他15位國家領袖，RCEP當前的形式並未反映RCEP的基本精神和所商定的指導原則，也無法令人滿意地解決印度懸為未決的問題與關切。

莫迪表示，在這種情況下，印度不可能加入RCEP。

莫迪補充說，「當我根據所有印度人的利益衡量RCEP時，我沒有獲得正面的答案。因此，無論是聖雄甘地的護身符（Talisman of Gandhiji）或者我自己的良心，都不允許我（同意）加入RCEP。」

印度一旦加入RCEP後將開放市場，包括農民、乳業及中小企業主都擔心將遭RCEP其他會員國，尤其是中國的產品傾銷，不斷要求印度政府不要簽署RCEP，印度最大反對黨國大黨最近也號召民眾反對印度加入RCEP，讓執政黨承受很大壓力。

因此，印度政府在RCEP談判的最後關頭提出包括設立機制讓簽署RCEP的會員國可在遇到其他會員國傾銷產品時，自動啟動貿易防衛措施等要求，但最終印度與中國等國家在印度關切的問題上無法達成共識。

印度本土製造的民生用品、手機等商品已被中國商品取代，去年印度對中國的貿易逆差近600億美元。

印度尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）指出，過去10年中印雙邊貿易，中國從印度獲利，有逾7500億美元的貿易逆差，但中國不但未對印度開放市場，2014年起承諾對印度的520億美元投資也都停留在紙上。

印度時報（Times of India）引述未具名的印度談判代表說，RCEP貿易方案中所提供的條款未能解決印度的擔憂，且某些內容可能會影響印度政府的經濟政策。

這名印度談判代表舉例，如RCEP可能迫使印度政府把手機在內的幾種商品進口稅降低到2014年的水準，從而影響「來印度製造」（Make in India）政策。如果印度政府同意降低關稅，將蒙受大約5000億到6000億盧比（約新台幣2151億至2581億元）的損失。

印度談判代表強調，在RCEP談判的7年中間，包括全球經濟和貿易在內的許多事情已經改變，參與RCEP談判的人不能忽略這些變化，當前RCEP的形式已不能反映RCEP的基本精神和商定好的指導原則。

儘管印度宣布不加入RCEP，但參與的16國領袖發表聯合聲明說，除印度以外的其他國家已就所有事項（如原產地規則、市場准入）完成了基於文本的談判，將繼續進行「法律梳理」（legal scrubbing），以便在2020年簽署RCEP。

聯合聲明也說，所有參與國將共同努力，以相互滿意的方式解決印度「重大而未解決的問題」，而印度的最終決定將取決於對這些問題有令人滿意的解決方案。

參與RCEP談判的有東協10國和中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭和印度等16國，從2011年11月起發起並展開談判迄今；參與國一旦簽署RCEP，將成為世界上最大的自由貿易區，涵蓋世界上半數的人口及近40%的全球商業總量，占全球生產總額（GDP）的35%。（編輯：高照芬）1081105